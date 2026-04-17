Yoga y pilates: esta es la esta razón por la que los estiramientos son tan importantes como levantar pesas

Combinar fuerza y movilidad no solo mejora el rendimiento físico, también reduce lesiones y optimiza la recuperación a largo plazo

Beneficios de combinar yoga con ejercicios de peso | Reuters

Entrenar fuerza no siempre es suficiente. El cuerpo responde mejor cuando también se mueve con control y amplitud. Entre cargas, repeticiones y rutinas exigentes, la movilidad suele quedar en segundo plano, aunque es clave para sostener el rendimiento. Sin ella, aparecen rigidez, molestias y limitaciones que terminan afectando el progreso.

Ahí es donde el yoga y el pilates se convierten en fundamentos de una rutina completa. No sustituyen el trabajo con peso, pero sí lo equilibran. Incorporarlos permite trabajar zonas que no siempre se activan al levantar pesas y mejorar la forma en la que el cuerpo responde al esfuerzo.

¿Yoga o pesas?: los 2, afirman estudios

El yoga y el entrenamiento con peso no compiten entre sí. Se complementan. Mientras uno trabaja la fuerza y el desarrollo muscular, el otro mejora la movilidad y el control del cuerpo. Integrarlos en una misma rutina permite cubrir aspectos que, por separado, suelen quedar limitados. El resultado es un entrenamiento más equilibrado, que no solo busca rendimiento, sino también bienestar físico sostenido.

El entrenamiento con peso construye músculo, fortalece huesos y mejora la capacidad para realizar esfuerzos. Sin embargo, repetir los mismos movimientos puede generar rigidez o desbalances musculares. Ahí es donde el yoga aporta valor. A través de estiramientos y posturas controladas, ayuda a mantener la flexibilidad, mejorar la postura y liberar tensión acumulada en zonas como cadera, espalda o hombros.

También hay un impacto directo en la prevención de lesiones. El yoga mejora el rango de movimiento y fortalece músculos estabilizadores que no siempre se activan en ejercicios tradicionales. Esto permite ejecutar movimientos con mejor técnica y menor riesgo. Además, la respiración que se entrena en yoga se traslada al entrenamiento de fuerza, ayudando a controlar mejor el esfuerzo y a mantener estabilidad durante cargas exigentes.

A nivel general, combinar ambas prácticas mejora la recuperación y la consistencia. El yoga puede utilizarse en días de descanso o como complemento para reducir la fatiga muscular y la rigidez después de entrenar. Esto permite volver a entrenar con mejor sensación física y menor desgaste.

Beneficios de practicar yoga, confirmados por Harvard

Investigaciones recopiladas por Harvard Health Publishing documentan efectos directos de practicar yoga en dolor, sueño, salud cardiovascular y condición física. La combinación de posturas, respiración y meditación genera respuestas fisiológicas que impactan en el cuerpo.

En dolor lumbar crónico, uno de los problemas más frecuentes, el yoga muestra resultados consistentes. Un metaanálisis de 2013 con 10 ensayos clínicos encontró evidencia fuerte a corto plazo y moderada a largo plazo en la reducción del dolor. En otro estudio publicado en Spine, personas que practicaron yoga dos veces por semana durante 24 semanas reportaron una disminución del 56% en el dolor, además de menor discapacidad y menor uso de medicamentos.

También existen efectos en enfermedades articulares. En casos de osteoartritis de rodilla, un estudio de 2014 mostró reducciones del 38% en dolor y 35% en rigidez tras ocho semanas de práctica regular. En artritis reumatoide, investigaciones reportaron mejoras en movilidad, energía y reducción de inflamación articular. El yoga actúa como ejercicio de bajo impacto que fortalece los músculos que rodean las articulaciones y amplía el rango de movimiento sin generar sobrecarga mecánica.

Los beneficios se extienden al sueño y al sistema cardiovascular. Estudios citados por Harvard muestran que el yoga puede aumentar la duración del sueño, reducir despertares nocturnos y mejorar su calidad, incluso en personas con insomnio. En salud cardiovascular, un análisis de 64 ensayos con casi 17,000 participantes encontró reducciones promedio de 4.5 puntos en presión arterial sistólica y 7.6 puntos en colesterol LDL, además de mejoras en glucosa y masa corporal.

Te puede interesar