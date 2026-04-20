¿Quién salió eliminada de Exatlón México 2026 este 19 de abril?

El Equipo Rojo ve mermadas sus posibilidades de victoria al final de temporada con la salida de una de sus integrantes más poderosas

El Equipo Rojo sufrió un duro golpe este fin de semana | @ExatlonMx

Exatlón México poco a poco llega a su fin, y la tensión cada vez se hace más palpable en los circuitos y entre los equipos Rojo y Azul. La competencia se vuelve cada vez más reñida y compleja, y para muestra esta lo vivido este domingo 19 de abril con la quinta Batalla por la Supervivencia, misma que terminó por definir que equipo perdería a un integrante.

El resultado fue un respiro absoluto para el Equipo Azul, quienes en las últimas semanas habían perdido a varios elementos, situación que los llegó a poner en desventaja ante sus rivales. Por otra parte, el Equipo Rojo cerró su mala semana de actividades, perdiendo a una jugadora fuerte y tenaz.

Karol Rojas es la eliminada de Exatlón México: así perdió este Domingo de Eliminación

La jornada, como mencionamos, arrancó con la quinta Batalla por la Supervivencia, misma que definiría que escuadra perdería a una jugadora. La misma comenzó con ventaja para los escarlatas, gracias a un triunfo de Mono Osuna sobre Alexis. Jazmín se encargaba de ampliar la ventaja con su victoria ante Evelyn y Humberto confirmaba la superioridad inicial de los rojos tras doblegar a Leo.

Mati Álvarez confirmaba la superioridad roja al imponerse a Katia, pero Benyamin le dio vida a los azules al caer ante Leo. Karol parecía regresar el agua al cauce con su triunfo ante Evelyn, pero Alexis no dejaba morir a los azules al dejar tendido a Humberto.

Leo logra derrotar a Mono para darle más respiro a los azules, pero Mati les da un pequeño golpe de realidad tras superar a Valery. Una nueva aparición de Leo vuelve a acortar distancia para los azules, pero de nueva cuenta Mati demuestra por qué es una de las líderes del Exatlón al poner el 9-7 en batalla ante Valery.

Lamentablemente para los rojos, Katia le da forma al empate 9-9 ante una Mati ya muy agotada. Los azules confirman su voltereta en el último circuito con la victoria de Evelyn y Alexis sobre Paulette y Mono, y de esa forma los celestes se llevan la Batalla por la Supervivencia, y ponen a las jugadoras rojas en peligro.

¡Paulette y Mono vs Evelyn y Alexis! Aquí se define todo por la Supervivencia, llenando de adrenalina cada carrera y quien consigue la victoria es… #DueloDeEliminación#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA https://t.co/2DzbKfV4uj

Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM por Azteca… pic.twitter.com/o68AIVZNBu — Exatlón México (@ExatlonMx) April 20, 2026

El duelo de eliminación tuvo que ser enfrentado por las dos atletas con menor rendimiento. Las elegidas resultaron ser Jazmín y Karol, quienes tuvieron como objetivo conservar la mayor cantidad posible de sus cinco vidas en un mano a mano. En esta etapa final, Karol no contó con la mejor de las suertes, ya que Jazmín dominó a placer los primeros combates, al grado de poner el marcador 5-2.

Aquí termina todo y así fue el último enfrentamiento entre Jazmín y Karol en el #DueloDeEliminación. ¿Quién continuará en la competencia?#ExatlónMéxico Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM, por Azteca UNO. pic.twitter.com/ozo2rbBThz — Exatlón México (@ExatlonMx) April 20, 2026

La joven atleta respondería y con una vida restante lograría dar pelea, pero con dos y una vida respectivamente, Jazmín conseguiría su victoria más dolorosa; dejando fuera de la competencia a su compañera.

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa

La temporada 2026 de Exatlón México ha dejado una larga lista de eliminados conforme avanzan las semanas y aumenta la exigencia en los circuitos. El más reciente en salir había sido Koke Guerrero, pero ahora se le suma la joven Karol Rojas.

A lo largo del reality, atletas de ambos equipos han quedado fuera por rendimiento o lesión. Entre los eliminados destacan nombres como:

Álex Sotelo (Azul)

Karen Núñez (Azul)

Aristeo Cázares (Rojo) (lesión)

Andrea Álvarez (Azul)

Antonio Flores (Azul)

Paola Peña (Azul) (lesión)

Michell Tanori (Azul)

William Arroyo (Rojos) (lesión)

Luis Avilés (Rojo)

Vanessa López (Azul)

Mau Wow (Rojo)

Edna Carrillo (Rojo)

Heber Gallegos (Rojo)

Thayli Suárez (Rojo)

Josué Menéndez (Rojo) (lesión)

Jair Cervantes (Rojo)

Melisa Ramos (Rojo)

Adrián Medrano (Rojo)

José Ochoa (Azul)

Samanta Rodríguez (Rojo)

Emilio Rodríguez (Rojo)

Natali Brito (Azul)

Dana Castro (Azul) (lesión)

Alejandro Aguilera (Azul)

Ella Bucio (Rojos)

Natali Brito (Azul) – por segunda ocasión

Ernesto Cázares (Azul)

Doris del Moral (Azul)

César Villaluz (Rojo)

Koke Guerrero (Azul)

Karol Rojas (Rojo)

¿Quiénes son los sobrevivientes del Equipo Rojo y Equipo Azul en Exatlón México?

Conforme se acerca la recta final, los equipos han reducido considerablemente su número de integrantes, dejando solo a los competidores que han logrado sostener su rendimiento en cada prueba. En el Equipo Azul continúan Alexis Vargas, Evelyn Guijarro, Katia Gallegos y Valery Carranza, quienes se mantienen en la lucha por avanzar a las últimas etapas.

Por su parte, el Equipo Rojo sigue con Benyamin Saracho, Humberto Noriega, Paulette Gallardo, Maty Álvarez y Mario Osuna. La competencia se mantiene abierta y se espera que la misma cambie nuevamente tras el siguiente Duelo de Eliminación.

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