Códigos de Free Fire hoy 10 de marzo 2026: ¿Cuáles son y cómo canjearlos?

Si juegas Free Fire y quieres sumar recompensas sin gastar diamantes, este martes 10 de marzo llegan nuevos códigos de canje que pueden darte objetos dentro del battle royale de Garena. Estas combinaciones de letras y números permiten desbloquear premios como skins, cajas especiales, tickets o accesorios para personalizar a tu personaje.

Como ocurre todos los días, los códigos tienen disponibilidad limitada y funcionan por tiempo reducido, por lo que algunos pueden dejar de estar activos rápidamente. Por eso, los jugadores suelen probarlos apenas aparecen para intentar sumar recompensas antes de que se agoten.

Estos son los códigos de Free Fire hoy martes 10 de marzo de 2026

Garena compartió una nueva lista de códigos que los jugadores pueden intentar canjear hoy. Entre los más destacados se encuentran:

BR43FMAPYEZZ

S9QK2L6VP3MR

4ST1ZTBZBRP9

FF6YH3BFD7VT

FZ5X1C7V9B2N

B1RK7C5ZL8YT

UPQ7X5NMJ64V

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

FQ9W2E1R7T5Y

FE2R8T6Y4U1I

F7F9A3B2K6G8

Cada uno de estos códigos está formado por 12 caracteres entre letras y números. Si alguno funciona, el sistema enviará automáticamente el premio a tu cuenta dentro del juego.

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire, conseguir skins y otras recompensas?

Para reclamar las recompensas debes hacerlo desde el portal oficial de recompensas de Garena. Una vez dentro, inicia sesión con la misma cuenta con la que juegas Free Fire, ya sea mediante Facebook, Google, Apple, VK o X.

Después de ingresar, escribe o pega el código en el espacio de canje y confirma la operación. Si el código sigue activo y no ha alcanzado el límite de jugadores que pueden usarlo, el sistema validará el premio y lo enviará directamente a tu perfil.

Las recompensas suelen aparecer en el apartado de correo o en la bóveda del juego, donde podrás encontrar objetos como skins de armas, cajas de botín, tickets o distintos artículos cosméticos que ayudan a mejorar tu experiencia dentro de Free Fire.

