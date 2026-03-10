Ni Falcao, ni Leo Castro: Rodrigo Contreras es la figura de Millonarios

El delantero argentino, Rodrigo Contreras, se ha consolidado como el jugador más importante de Millonarios en el 2026.

Millonarios tiene una gran figura en estos primeros meses del 2026. En una nómina donde habita el legendario Radamel Falcao García, el completísimo delantero de Leonardo Castro y uno de los jóvenes volantes con más proyección en Colombia, Mateo García. Un argentino es quien se ha llevado todas las miradas.

Rodrigo Contreras ha llegado pisando fuerte en conjunto azul de la capital de la república. El ‘gaucho’ no solo llegó sin mucha prensa, sino que mucho lo daban como el tercer delantero de Millonarios debido a la presencial de Leonardo Castro y Radamel Falcao García.

No obstante, para sorpresa de todos, hoy por hoy, en Millonarios es Rodrigo Contreras y diez más. El delantero centro se ha metido al bolsillo a los hinchas ‘embajadores’ a punta de goles, buenos rendimientos y mucho ímpetu. El número 27 de los capitalinos no solo es el actual goleador del equipo, sino también el primer defensor en todas las jugadas en contra.

Del perfil bajo al estrellato en Millonarios

Si bien su fichaje no fue una gran noticia para el conjunto ‘embajador’, dentro del terreno de juego se ha demostrado todo lo contrario. De hecho, en la actualidad, fácilmente se podría decir que Rodrigo Contreras es el mejor fichaje de Millonarios para el 2026 y uno de los mejores refuerzos en ataque de las últimas temporadas.

En total son nueve partidos los que ha jugado el argentino con la camiseta de Millonarios. Tiempo en el que ya se ha registrado con seis tantos. Dos de ellos en el partido más importante del año para los azules, el juego preliminar de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.

De los cinco partidos en los que ha marcado el delantero argentino, los dirigidos por Fabián Bustos han ganado tres. Una clara muestra de la importancia no solo en juego, sino en resultados que ha significado la llegada del ex Universidad de Chile. No solo son goles, son anotaciones que significan triunfos, clasificaciones y dinero para los ‘embajadores’.

