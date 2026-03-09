México vs Estados Unidos, en vivo: ¿Quién gana hoy el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026?
No te pierdas todas las emociones de este vibrante partido del Grupo B, desde el Daikin Park de Houston, Texas
Lineup de Estados Unidos vs México
La novena estadounidense está lista para el juego contra México en el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol y presenta un luneup con mucha jerarquía, encabezado por el pitcher abridor Paul Skenes, de los Pittsburgh Pirates.
Lineup de México vs Estados Unidos
La alineación de México para el partido contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 presenta un lineup cargado de experiencia y poder en Grandes Ligas, siendo el experimentado Manny Barreda, quien estará en la lomita, como el pitcher abridor.
¿Cómo llegan México y Estados Unidos a este partido del Grupo B del Mundial de Béisbol?
Ambas novenas llegan a este importante duelo como líderes del Grupo B, con paso perfecto tras dos victorias y cero derrotas. Estados Unidos se impuso 15-5 a Brasil y 9-1 a Gran Bretaña, mientras que México superó 8-2 a los británicos y firmó una contundente victoria de 16-0 ante los sudamericanos, por lo que el enfrentamiento promete definir el rumbo del sector.
¿Quién transmite en vivo el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online?
La transmisión de este juego estará disponible a través de distintas plataformas y canales. Los aficionados al béisbol podrán seguir el duelo entre México vs Estados Unidos por la señal de Canal 9, ESPN, Disney+, ViX y TUDN, tanto en televisión como en servicios de streaming, mientras que en Claro Sports tenemos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
¿A qué hora juegan México vs Estados Unidos hoy 9 de marzo de 2026?
El enfrentamiento entre México y Estados Unidos es uno de los más esperados en el Clásico Mundial de Béisbol. Se disputará este lunes 9 de marzo de 2026 en el Daikin Park de Houston, Texas, teniendo el lanzamiento de la primera bola en punto de las 18:00 horas del centro de México.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Bienvenidos sean todos y todas a un juego más del Clásico Mundial de Béisbol, en esta ocasión con el partidazo entre las selecciones de México y Estados Unidos desde el Daikin Park de Houston, Texas, correspondiente a la actividad del Grupo B.
Ambas novenas llegan invictas y con paso perfecto de 2-0, siendo éste su tercer compromiso en el torneo, con un antecedente muy importante, pues el Tricolor ha conseguido buenos resultados ante los estadounidense en las últimas ediciones del Clásico Mundial. En el 2023, México les ganó 11-5, uno de los marcadores más amplios entre ambos en la competencia. Con dicha victoria, los verdes ligaron tres contra los de las barras y las estrellas en el Clásico Mundial, por lo que el recuerdo se mantiene fresco. Hoy, es muy importante el triunfo para los dos equipos, pensando en la siguiente ronda, por lo que no se pueden despegar de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.