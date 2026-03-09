México vs Estados Unidos, en vivo: ¿Quién gana hoy el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Bienvenidos sean todos y todas a un juego más del Clásico Mundial de Béisbol, en esta ocasión con el partidazo entre las selecciones de México y Estados Unidos desde el Daikin Park de Houston, Texas, correspondiente a la actividad del Grupo B.

Ambas novenas llegan invictas y con paso perfecto de 2-0, siendo éste su tercer compromiso en el torneo, con un antecedente muy importante, pues el Tricolor ha conseguido buenos resultados ante los estadounidense en las últimas ediciones del Clásico Mundial. En el 2023, México les ganó 11-5, uno de los marcadores más amplios entre ambos en la competencia. Con dicha victoria, los verdes ligaron tres contra los de las barras y las estrellas en el Clásico Mundial, por lo que el recuerdo se mantiene fresco. Hoy, es muy importante el triunfo para los dos equipos, pensando en la siguiente ronda, por lo que no se pueden despegar de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.