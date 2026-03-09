Día de Mario Bros: ¿Por qué se celebra el 10 de marzo y cómo puedes celebrar al icónico personaje de los videojuegos?

El Mar10 Day honra al personaje de Nintendo que marcó la historia de los videojuegos

El plomero italiano más famoso del mundo esta de fiesta | @UniversalMX

El 10 de marzo es una fecha marcada en el calendario de los aficionados a los videojuegos. Ese día se celebra el Día de Mario Bros, una jornada dedicada al personaje de Nintendo que ha acompañado a millones de jugadores desde su primera aparición en la década de los ochenta. Con el paso del tiempo, esta celebración se ha convertido en un momento para recordar la historia del personaje y su presencia en distintas generaciones de consolas.

El llamado Mar10 Day nació como una iniciativa de los seguidores del personaje. La forma de escribir la fecha —Mar10— se asemeja al nombre “Mario”, lo que llevó a los fans a utilizar el día como un homenaje al protagonista de una de las franquicias más conocidas del entretenimiento digital.

¿Por qué el 10 de marzo se celebra el Día de Mario?

La razón detrás de la celebración tiene un origen sencillo. Al escribir Mar10, que corresponde al 10 de marzo, la combinación de letras y números puede leerse como “Mario”. Este juego visual con la fecha fue adoptado por la comunidad de jugadores y con el tiempo se volvió una tradición.

El crecimiento de esta celebración llevó a que Nintendo oficializara el Mar10 Day en 2016. Desde entonces, la compañía aprovecha la fecha para organizar actividades, promociones en videojuegos y eventos que reúnen a seguidores del personaje en distintas partes del mundo.

En 2026, la fecha tiene un contexto especial para los fans. Este año se cumplen 40 años del lanzamiento de Super Mario Bros, uno de los títulos que marcó el desarrollo de la industria del videojuego y que consolidó a Mario como el rostro principal de Nintendo.

¿Quién es Super Mario Bros?

Mario es un personaje creado por Shigeru Miyamoto para Nintendo. Su primera aparición ocurrió en 1981 dentro del juego Donkey Kong, donde era conocido como ‘Jumpman’. En esa etapa inicial, el personaje debía esquivar barriles mientras intentaba rescatar a la princesa Pauline.

Con el lanzamiento de Super Mario Bros en 1985, el personaje pasó a protagonizar su propia serie de videojuegos. El título se convirtió en uno de los más influyentes de la industria y dio origen a una franquicia que incluye distintas sagas, como ‘Mario Kart’, ‘Mario Party’ y ‘New Super Mario Bros’.

A lo largo de los años, la serie ha acumulado cifras de venta que superan cientos de millones de copias en todo el mundo. La presencia del personaje también se ha extendido a películas, series animadas, parques temáticos y productos relacionados con el entretenimiento.

Día de Mario: ¿Cómo puedes celebrar a este icónico personaje de los videojuegos?

El Mar10 Day se celebra de distintas formas entre los seguidores de la saga. Una de las actividades más comunes consiste en volver a jugar algunos de los títulos que forman parte de la historia del personaje, desde las primeras versiones en consolas clásicas hasta las entregas más recientes.

También es habitual que los fans compartan contenido relacionado con el personaje en redes sociales o utilicen prendas inspiradas en Mario. Nintendo suele acompañar la celebración con descuentos en videojuegos y con eventos especiales dentro de sus plataformas.

En la edición de 2026, la compañía también prepara actividades dentro de Mario Kart World, además de sorteos que incluyen viajes al parque SUPER NINTENDO WORLD y encuentros con el personaje en tiendas oficiales de ciudades como San Francisco y Nueva York.

Más allá de las promociones o eventos, el Día de Mario funciona como una fecha que recuerda el impacto de un personaje que ha estado presente durante décadas en la cultura del videojuego. Cada 10 de marzo, millones de jugadores celebran a un protagonista que ha acompañado distintas generaciones de consolas y aventuras digitales.

TE PUEDE INTERESAR: