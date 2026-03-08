Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

‘Volcánicos’ y ‘Escarlatas’ protagonizan el juego más atractivo del lunes 9 de marzo.

Partidazo entre el cuarto y el quinto en la Liga BetPlay. Deportivo Pasto y América, sin duda, prometen dar emociones de gran impacto para cerrar la jornada del lunes. El que gane será el líder parcial en la tabla, sea el ‘Volcánico’ o el ‘Escarlata’, por lo que hay mucho en juego.

Los del Pasto, un poco más descansados, vienen de derrotar al Cúcuta Deportivo en la última fecha, haciendo los deberes en casa. Del otro lado, el América sonríe por clasificar a la fase de grupos de Copa Sudamericana, dejando fuera de concurso al Bucaramanga. Dos equipos que prometen un duelo de alta tensión.

Posible alineación del Deportivo Pasto para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Pasto: Iago Herrerín; Santiago Jiménez, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Yéiler Góez, Johan Caicedo; Matías Pisano, Wilson Morelo, Andrey Estupiñán y Santiago Córdoba. DT: Jonathan Risueño.

Posible alineación del América de Cali para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría América: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; José Cavadía, Josen Escobar, Jan Lucumí, Yeison Guzmán; Daniel Valencia y Adrián Ramos. DT: David González.

¿Cómo y dónde ver el Deportivo Pasto vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este cotejo, válido por la décima fecha en el Departamental Libertad, iniciará este lunes 9 de marzo a partir de las 8:30 de la noche (hora COL). Dicho cotejo se podrá ver por Win+ Fútbol, así como la plataforma de Win Play. Por su parte, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del compromiso.

Últimos partidos del Deportivo Pasto:

01.03.2026 | Deportivo Pasto 3-2 Cúcuta Deportivo | Fecha 9.

20.02.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Deportivo Pasto | Fecha 8.

14.02.2026 | Deportivo Pasto 1-1 Internacional de Bogotá | Fecha 7.

10.02.2026 | Llaneros 0-1 Deportivo Pasto | Fecha 6.

06.02.2026 | Deportivo Pasto 0-0 Atlético Bucaramanga | Fecha 5.

Últimos partidos del América de Cali:

05.03.2026 | América de Cali 2-1 Atlético Bucaramanga | Copa Sudamericana (fase I).

28.02.2026 | Alianza 0-3 América de Cali | Fecha 9.

22.02.2026 | América de Cali 3-0 Jaguares de Córdoba | Fecha 8.

18.02.2026 | Junior 2-1 América de Cali | Fecha 7.

13.02.2026 | América de Cali 1-0 Independiente Santa Fe | Fecha 6.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro central: Jhon Ospina (Quindío).

Jhon Ospina (Quindío). Asistente 1: John León (Caldas).

John León (Caldas). Asistente 2: Heiberth Calvo (Bogotá).

Heiberth Calvo (Bogotá). Cuarto árbitro: Jonathan Ortiz (Nariño).

Jonathan Ortiz (Nariño). VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

Mauricio Pérez (Antioquia). AVAR: Jenny Torres (Cundinamarca).

