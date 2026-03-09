Millonarios vs Cúcuta Deportivo, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Millonarios y Cúcuta Deportivo por la fecha 10 del FPC.

Millonarios vs Cúcuta Deportivo | Claro Sports

Llegamos a la mitad de la fase del todos contra todos del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Millonarios recibe en su casa, el Estadio Nemesio Camacho El Campín, al Cúcuta Deportivo. Un duelo de dos equipos que están urgidos de tres puntos para subir en la tabla de posiciones.

Resultado al momento: Millonarios – Cúcuta Deportivo | Jornada 10 Liga BetPlay 2026-I

Horario del partido Millonarios vs Cúcuta, hoy 9 de marzo

El partido válido por la décima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I que se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín dará inicio a partir de las 6:20 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 5:20 de la tarde.

Alineaciones del Millonarios vs Cúcuta Deportivo para la fecha 10, al momento

Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias; Carlos Sarabia, Mateo García, David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

Cúcuta: Juan David Ramírez; Joao Abonía, Brayan Córdoba, Jhon Quiñones, Brayan Córdoba; Víctor Mejía, Kevin Londoño, Léider Berdugo; Diego Calcaterra, Luífer Hernández y Éduar Arizalas. D.T.: Richard Páez.

¿Quién transmite en vivo el Millonarios vs Cúcuta y dónde mirar en TV y streaming?

El juego entre bogotanos y cucuteños podrá sintonizarse por la pantalla de Win + Fútbol. La plataforma Win Play también tendrá la transmisión del partido. Así mismo, en Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Millonarios vs Cúcuta, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

05.11.2023 | Cúcuta 1-1 Millonarios.

02.11.2023 | Millonarios 1-0 Cúcuta.

30.01.2020 | Cúcuta 1-1 Millonarios.

02.10.2019 | Cúcuta 3-1 Millonarios.

