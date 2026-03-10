Highlights del 9 de marzo: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Publicado por Ramiro Ramirez

Las medallas llegaron dentro del paraesquí alpino, además de que contamos con el desarrollo del parahockey y el curling en silla de ruedas

Se llevó a cabo el cuarto día de actividades dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en donde hubo intensa actividad dentro del paraesquí alpino, tanto en la rama varonil como en la femenil, disciplinas que vieron a atletas de Italia, Rusia, España, Austria, Suiza y Países Bajos subir a los más alto del podio. Además, deportes como el parahockey y el curling en silla de ruedas también vieron acción en sus fases grupales.

Video