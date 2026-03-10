Deportivo Pasto vs América de Cali, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Pasto y América de Cali por la fecha 10 del FPC.

Deportivo Pasto vs América de Cali | Claro Sports

Llegamos a la mitad de la fase del todos contra todos del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Deportivo Pasto hace las veces de local en el Estadio Departamental Libertad para recibir al América de Cali. Un duelo que podría dejar a la Liga BetPlay 2026-I con nuevo líder.

Resultado al momento: Deportivo Pasto – América de Cali | Jornada 10 Liga BetPlay 2026-I

Horario del partido Pasto vs América, hoy 9 de marzo

El juego válido por la fecha número 10 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I que se llevará a cabo en el Estadio Departamental Libertad dará inicio a las 8:30 de la noche, en territorio colombiano. En México, el balón rodará a partir de las 7:30 de la noche.

Alineaciones del Deportivo Pasto vs América de Cali para la fecha 10, al momento

Pasto: Geovanni Banguera; Santiago Jiménez, Fainer Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco, Enrique Serje, Johan Caicedo, Yéiler Goéz, Diego Chávez, santiago Córdoba y Andrey Estupiñán.

Geovanni Banguera; Santiago Jiménez, Fainer Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco, Enrique Serje, Johan Caicedo, Yéiler Goéz, Diego Chávez, santiago Córdoba y Andrey Estupiñán. América: Fernández; Mina, Hernández, Rosero, Ómar Bertel, Machis, Cavadía, Sierra, Palacios, Valencia y Yéison Guzmán.

¿Quién transmite en vivo el Pasto vs América y dónde mirar en TV y streaming?

El enfrentamiento entre nariñenses y caleños por la décima jornada del Fútbol Profesional Colombiano se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del partido. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Pasto vs América, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

24.09.2025 | Pasto 0-2 América.

08.02.2025 | América 1-1 Pasto.

07.11.2024 | Pasto 3-1 América.

18.04.2024 | América 0-0 Pasto.

