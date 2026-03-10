Oficial: Rafael Dudamel, nuevo director técnico del Deportivo Cali

Deportivo Cali hizo oficial la llegada de Rafael Dudamel para tomar las riendas del equipo profesional tras la renuncia de Alberto Gamero.

Ya es un hecho. Deportivo Cali ya tiene el reemplazo de Alberto Gamero para la dirección técnica de su equipo profesional. Rafael Dudamel, último entrenador campeón con el ‘azucarero’, fue el elegido. Tras su salida del club en 2022, el venezolano estuvo dirigiendo el Necaxa de México y a dos equipos del Fútbol Profesional Colombiano, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira.

“La llegada del profesor Dudamel, un hombre de fútbol con amplia trayectoria, experiencia internacional y un recorrido de pergaminos tanto en calidad de jugador como entrenador, hace parte del proceso de reconstrucción deportiva” declaró el club caleño en su comunicado oficial.

Comunicado del Deportivo Cali sobre Rafael Dudamel | @DeportivoCaliCP

En su primer ciclo como entrenador del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, no solamente sacó campeón al equipo en la Liga BetPlay Dimayor. También tuvo un registró de 55 partidos dirigidos repartidos en 18 victorias, 19 empates y 18 derrotas. Bajo su mandato, el verde caleño anotó 61 goles y recibió 56.

Rafael Dudamel y el reto de despertar al Deportivo Cali

Si bien en esta oportunidad el contexto es completamente diferente. El entrenador venezolano tendrá la oportunidad de despejar las dudas sobre su primer ciclo al mando del equipo verde de la capital del Valle del Cauca. Pues, muchos le acreditaban su título de liga colombiana gracias a haber recibido un equipo hecho y derecho por Alfredo Arias.

A la historia entre Deportivo Cali y Rafael Dudamel aún le faltan páginas doradas por escribir 📖✨

Tras ser campeón como jugador en 1998 y como director técnico en 2021, el profe vuelve a casa 🏆💚 pic.twitter.com/mDNjkbvFMy — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) March 9, 2026

Ahora, con el club que esta completamente en el limbo, pero que cuenta con buena materia prima para renacer futbolísticamente, tendrá un escenario idóneo para mostrar todo su potencial. Rafael Dudamel tiene un historial como técnico de 288 juegos dirigidos, 103 triunfos, 90 igualdades y 95 perdidas.

El regreso de alguien que ya sabe lo que es alcanzar la gloria con nuestros colores 🏆🙌💚 pic.twitter.com/arZGhRo6nD — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) March 9, 2026

En esta oportunidad llega a un equipo que vivía un ligero proceso de renacimiento bajo las ideas de Alberto Gamero. Sin embargo, esto nunca sucedió y el entrenador samario dio un paso al costado. A diferencia de su primera experiencia, el venezolano, no recibe un once conformado, uno futbolistas confiados y una idea de juego ya implementada.

