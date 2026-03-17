Venezuela firma una remontada histórica ante Italia y avanza a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Los sudamericanos vienen de atrás para ganar 4-2, quitarle el invicto a su rival y quedarse por primera vez con el boleto a la lucha por el título ante Estados Unidos

Venezuela avanza a la final del Clásico Mundial. | Foto: Al Bello / Getty vía AFP

Venezuela mostró carácter y pegó en el momento justo para derrotar 4-2 a Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un duelo intenso disputado en el loanDepot Park de Miami. La novena sudamericana protagonizó una espectacular voltereta que frenó el paso perfecto de los europeos, quienes llegaban invictos y con una ofensiva que promediaba al menos siete carreras por partido en el torneo.

El triunfo coloca a Venezuela, por primera vez, en la gran final del certamen, donde se medirá este miércoles 17 de marzo a los Estados Unidos en busca del título mundial. El equipo vinotinto encontró su mejor versión en los innings finales, después de soportar presión durante buena parte del encuentro.

El juego inició con tensión desde el primer inning. Italia amenazó temprano con un sencillo de Jon Berti, pero el abridor venezolano Keider Montero resolvió la situación. En la segunda entrada los europeos aprovecharon problemas de control del pitcheo rival. Tres bases por bolas consecutivas llenaron la casa y J.J. D’Orazio impulsó la primera carrera con pasaporte. Poco después, Jac Caglianone anotó la segunda gracias a una jugada de selección en el cuadro.

Team Italy is on the board first in this semifinal matchup!#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/nL05TVdgj0 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

La ofensiva venezolana tardó en responder. Italia mantuvo el control durante las primeras entradas con el trabajo desde la loma de Aaron Nola, quien dominó a varios bateadores clave. Sin embargo, el juego cambió en la cuarta alta cuando Eugenio Suárez encendió el estadio con un cuadrangular solitario que colocó el marcador 2-1 y devolvió la esperanza al dugout sudamericano.

El partido permaneció cerrado hasta la séptima entrada. Allí Venezuela desató su reacción. Gleyber Torres recibió base por bolas y Jackson Chourio conectó sencillo que colocó corredores en posición de anotar. Ronald Acuña Jr. bateó una rola que generó un tiro lento a la inicial y permitió que llegara la carrera del empate 2-2.

El golpe decisivo llegó instantes después. Maikel García conectó un poderoso batazo al jardín izquierdo que le dio la vuelta a la pizarra con anotación de Chourio y encendió la fiesta venezolana. Minutos más tarde, Luis Arraez añadió una carrera más (Acuña Jr.) con un batazo al jardín central que colocó el marcador 4-2.

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En el pitcheo, Venezuela también respondió bajo presión. Ángel Zerpa logró un ponche clave en la sexta entrada cuando Italia amenazaba con ampliar la ventaja. Luego apareció Eduard Bazardo con un relevo sólido en la séptima, dominando a Jon Berti y Jakob Marsee para mantener la ventaja.

En el octavo episodio la defensa venezolana selló el momento del juego. Andrés Montaño retiró a Zach Dezenzo con rodado al cuadro, ponchó a Jac Caglianone y cerró la entrada al dominar a Andrew Fischer en el plato. La ofensiva italiana, que había sido explosiva durante todo el torneo estaba a tres outs de ser eliminada, y al final quedó limitada a solo dos carreras en este juego.

La victoria de Venezuela no solo rompió el invicto de Italia, también frenó a uno de los ataques más productivos del Clásico Mundial 2026. Ahora la novena vinotinto se prepara para enfrentar a Estados Unidos en la final, en un duelo que promete emociones y que definirá al nuevo campeón del béisbol internacional.

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