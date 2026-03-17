Neymar explota por su ausencia en la convocatoria de Brasil

Carlo Ancelotti no descarta su llamado, pero pide que esté al cien por ciento de sus capacidades futbolísticas. Destacó el regreso de Endrick, con gran momento en el Olympique Lyon

‘Ney’ espera estar en el Mundial 2026 | Reuters

Neymar volvió a ser tema en Brasil tras quedar fuera de la convocatoria para los partidos de la fecha FIFA de marzo. El delantero no fue incluido por Carlo Ancelotti para los duelos ante Francia y Croacia, lo que generó reacción inmediata por parte del jugador.

El atacante expresó su postura durante un evento de la Kings League, donde habló con medios tras conocerse la lista. Neymar reconoció su inconformidad con la decisión del técnico, quien optó por no considerarlo en esta ocasión.

“Estoy molesto y triste por no haber sido convocado, pero la concentración sigue siendo la misma: día tras día, entrenamiento tras entrenamiento”, declaró el futbolista en entrevista con MadHouseTV.

El delantero busca mantenerse en la pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo. Su objetivo es disputar lo que sería su cuarta participación en un Mundial, aunque su proceso se ha visto afectado por la falta de continuidad en los últimos meses.

Por su parte, ‘Carletto’ explicó que la ausencia de Neymar responde a su condición física. El entrenador dejó claro que la decisión no está cerrada y que el jugador podría volver en futuras convocatorias.

“Neymar puede estar en la Copa del Mundo o puede no estar. Si no es llamado ahora, es porque necesito a jugadores al 100 por ciento. Tiene que seguir trabajando”, señaló el técnico italiano.

El delantero no juega con la selección desde octubre de 2023, cuando sufrió una lesión de rodilla en un partido ante Uruguay. Desde entonces, su regreso ha sido paulatino, con participación reciente en el Santos tras una intervención quirúrgica.

Mientras Neymar busca recuperar ritmo, la convocatoria presentó novedades como el regreso de Endrick, quien vuelve al equipo nacional tras mostrar un gran rendimiento con el Olympique de Lyon. La selección de Brasil comienza así a perfilar su plantel rumbo al Mundial 2026, donde compartirá grupo con Marruecos, Haití y Escocia.

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