Embajador iraní pide a México recibir a su selección en el Mundial 2026

El embajador de Irán en México pidió que su selección juegue el Mundial 2026 en territorio mexicano tras las tensiones políticas con Estados Unidos

Irán propone jugar en México sus partidos del Mundial 2026 | Reuters/AFP

La participación de Irán en el Mundial 2026 se ha convertido en tema de discusión internacional después de recientes tensiones políticas en Medio Oriente. El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, solicitó públicamente que la selección de su país dispute en territorio mexicano los partidos de la fase de grupos del torneo, ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la seguridad del equipo asiático durante la Copa del Mundo.

El diplomático hizo el planteamiento durante una entrevista en el programa “Los Periodistas”, transmitido por Canal Once, donde señaló que su país considera a México como una sede adecuada para disputar los encuentros del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

“Nosotros somos unas de las primeras selecciones que en Asia subió al Mundial y nos gustaría que México sea el anfitrión de nosotros en el Mundial y con mucho orgullo vamos a participar. Le pedimos a la nación mexicana, que son muy buenos anfitriones y han sido siempre amables con nosotros, que le den seguimiento a este asunto y que nuestra selección tenga sede en México”, declaró Pasandideh.

Tensiones políticas influyen en la situación de Irán rumbo al Mundial

Las declaraciones del embajador se producen después de comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, quien señaló que Irán sería bienvenido en el torneo, aunque expresó dudas sobre si su participación sería adecuada por cuestiones relacionadas con la seguridad.

Según Pasandideh, el país anfitrión debe garantizar la protección de todas las selecciones participantes durante el evento. “Trump, que es el anfitrión, se tiene que presentar como el anfitrión de nosotros en el mundial y tiene que responsabilizarse de toda la seguridad de nuestra selección, [pero] está amenazando a nuestros jugadores de que si vienen acá nosotros no sabremos si están vivos o no”, afirmó.

El contexto internacional también ha generado incertidumbre sobre la presencia de Irán en la Copa del Mundo, luego de ataques ocurridos en febrero en Medio Oriente y de declaraciones de autoridades iraníes sobre la posibilidad de reconsiderar su participación.

La AFC confirma que Irán sigue contemplado para el Mundial 2026

A pesar del escenario político, la Confederación Asiática de Futbol (AFC) indicó que, hasta ahora, no existe ninguna notificación oficial sobre un retiro del equipo iraní del torneo.

Desde Kuala Lumpur, el secretario general del organismo, Windsor John, explicó que la federación iraní mantiene su intención de disputar el campeonato.

“Son miembros nuestros. Queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar”, declaró el directivo en conferencia de prensa. También señaló que la decisión final corresponde a la federación nacional de futbol.

Irán mantiene su intención de jugar el Mundial

La selección iraní también respondió la semana pasada públicamente a las declaraciones del mandatario estadounidense a través de sus redes sociales, donde reiteró su intención de participar en la Copa del Mundo y recordó que el torneo es organizado por la FIFA, no por un solo país anfitrión.

“El Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país”, señaló el posicionamiento difundido por la federación iraní.

El embajador Pasandideh insistió en que el futbol debe entenderse como un espacio de convivencia internacional. “Mencionamos que primero, antes que nada, el fútbol es para la paz y la amistad”, explicó.

Además, agregó que la participación en el torneo representa un derecho deportivo para su país. “Desde nuestro punto de vista, el futbol es el derecho legítimo de nuestra nación”, expresó.

El calendario de Irán en el Mundial 2026

De mantenerse el calendario previsto por la FIFA, Irán disputará sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. El equipo está ubicado en el Grupo G, junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El debut del conjunto asiático está programado para el 16 de junio en Inglewood, California, ante Nueva Zelanda. Posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio, también en California, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Egipto en Seattle.

La Copa del Mundo 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio con un formato ampliado a 48 selecciones. En caso de que Irán decidiera retirarse oficialmente del torneo, la FIFA tendría que designar un reemplazo, un escenario que hasta ahora no ha sido confirmado por los organismos futbolísticos.

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