¿Quién ganó La Villa 360 en Exatlón México hoy 16 de marzo?

El equipo Azul realizó una competencia prácticamente perfecta para quedarse con el triunfo por segunda semana consecutiva

El equipo azul gana la Villa 360. | @ExatlonMx

Exatlón México vivió un nuevo enfrentamiento por la Villa 360, en una batalla que terminó con una clara victoria del equipo azul, que sigue marcando el ritmo dentro de la competencia. El duelo se desarrolló con alta intensidad y mantuvo la tensión entre los participantes, quienes sabían lo que estaba en juego en este punto de la temporada.

La Villa 360 se mantiene como uno de los premios más relevantes del reality show. El equipo ganador accede a mejores condiciones para descansar y recuperarse, lo que impacta de forma directa en su rendimiento durante la semana. Además, este beneficio representa un impulso anímico clave en la pelea por avanzar y consolidarse como aspirante al título.

¿Quién ganó La Villa 360 este lunes y cuál es el premio? Resumen y resultado

Los azules regresan a la Villa 360, donde estuvieron toda la semana pasada. Koke terminó por consolidar el triunfo en un duelo directo ante César Villaluz para dejar el marcador 8-3 y tener la oportunidad de seguir disfrutando de todas y cada una de las comodidades y beneficios que brinda dicho inmueble.

Hay que mencionar que, cuando el juego se encontraba con un apabullante 6-1, los azules tuvieron que detener la carrera porque Katia sufrió un accidente en su prueba ante Paulette, al llevarse un golpe en la cabeza en la segunda trampa de agua. De inmediato recibió atención médica. Después de la revisión se confirmó que se encontraba en buenas condiciones para retomar la competencia, aunque terminó por perder el punto.

Esta situación no le impidió a los azules seguir con su plan: había que ganar la Villa 360 y no quitaron los ojos de su objetivo, logrando un triunfo que les permite recargar fuerzas y concentrarse al máximo en lo que tienen por delante, tras sufrir la eliminación de Ernesto Cázares, el pasado domingo 15 de marzo.

Horarios y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo: canales de TV y streaming

Exatlón México se emite a través de la señal de Azteca Uno, canal que transmite el reality show a nivel nacional. La programación habitual del programa inicia a las 20:30 horas, tiempo del centro del país, aunque el horario puede variar dependiendo de ajustes en la parrilla de programación de la televisora.

El capítulo también puede seguirse en vivo por internet mediante la plataforma digital y la aplicación oficial de TV Azteca, donde los usuarios tienen acceso a la señal en línea durante la transmisión del episodio.

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