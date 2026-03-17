Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026: equipos, fecha y horario del juego

Estados Unidos disputará su tercera final consecutiva, con el objetivo de reencontrarse con el título

Estados Unidos vs Venezuela, horario y dónde ver la final | Claro Sports

Se definió la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. La novena de Estados Unidos se verá las caras con Venezuela en el juego decisivo del torneo, el cual se llevará a cabo en el LoanDepot Park de Miami, Florida, donde medirán fuerzas para conocer al nuevo campeón del mundo dentro de este deporte.

¿Qué equipos se enfrentan en la final del Clásico Mundial de Béisbol?

Las semifinales estuvieron cargadas de emociones tanto de una llave como de otra. En la primera, los line up de los estadounidenses y de República Dominicana llamaron la atención por el nivel de la calidad de los peloteros, que compiten en Grandes Ligas, por lo que se esperaba un duelazo durante las nueve entradas. Al final, el país de las barras y las estrellas se impuso en la pizarra para meterse a la pelea por el título.

Por otra parte, Venezuela acabó con el sueño de Italia, que estaba siendo la sorpresa en el certamen, quedando arriba 4-2 en la pizarra. Con lo que avanzó a su primera final en este torneo, con el sueño de pelear por el título. Los estadounidenses buscan su segundo título en su historia, tras lo hecho en el 2017. Cabe recordar que en la edición pasada, en el 2023, perdió la final con Japón que es la novena más ganadora en la historia de la competencia.

Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026: formato y reglas

Las reglas en la final son las mismas que se llevan a cabo dentro de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol. A diferencia de los playoffs del formato de competición de las Grandes Ligas o la Liga Mexicana de Béisbol, la final del Clásico Mundial de Béisbol es a juego único. Por lo que el que gane el partido entre Estados Unidos y Venezuela en Miami, Florida será el nuevo campeón del certamen. Es decir, el que anote más carreras en nueve entradas o más, será el ganador.

En el juego decisivo del certamen no existe la regla de misericordia, por lo que el encuentro termina tras nueve entradas sin importar la diferencia de carreras entre una novena y otra.

Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026: fecha y horario

Solo se disputará un juego entre Estados Unidos y Venezuela en el LoanDepot Park de Miami, el cual se llevará a cabo inmediatamente después de haber finalizado las semifinales. Por lo que se conocerá al campeón el martes 17 de marzo de 2026, en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Duelo que podrás ver en vivo a través de la señal de TUDN y ESPN. De lo contrario, en Claro Sports te llevaremos las acciones del juego minuto a minuto.

Estados Unidos vs Venezuela | martes 17 de marzo | 18:00 horas (México)

¿Quién transmite en vivo la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y streaming?

El duelo entre estadounidenses y venezolanos se podrá ver en vivo a través de la señal de TUDN y ESPN. Así como también en sus respectivas plataformas de streaming como ViX+ y Disney+. En Claro Sports te llevaremos las acciones de la final del Clásico Mundial de Béisbol con nuestro minuto a minuto del juego decisivo del torneo.

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