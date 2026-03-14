Semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026: equipos clasificados y cruces al momento

República Dominicana cumple con los pronósticos y Estados Unidos sufre de más ante Canadá en las primeras semifinales

El Clásico Mundial poco a poco llega a su fin | Reuters

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su etapa decisiva. Tras superar la fase de grupos y los primeros duelos de eliminación directa, el torneo se acerca a la ronda que definirá a los finalistas. Solo cuatro selecciones seguirán con vida en la competencia, que concluirá en Miami, Estados Unidos.

El loanDepot Park, estadio de los Miami Marlins, será la sede donde se disputarán las semifinales y la final del campeonato. De las 20 selecciones que comenzaron el torneo, solo unas cuantas sobreviven, mismas que buscarán avanzar hasta la recta final del evento internacional más importante del béisbol.

¿Qué equipos ya están clasificados a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol?

Hasta el momento, República Dominicana ya aseguró su lugar en las semifinales luego de vencer a Corea del Sur en los cuartos de final con marcador de 10-0, aplicando la regla de nocaut en la séptima entrada.

Por su parte, los Estados Unidos sufrieron en la última entrada para mantener su ventaja de 5-3 ante sus vecinos de Canadá; resultado con lo que certificaron su estancia en la romda de las mejores cuatro novenas internacionales.

(2°C) Corea del Sur 0-10 República Dominicana (1°D) | CRÓNICA

(2°A) Estados Unidos 5-3 Canadá (1°B) |

Las otras plazas se definirán entre los ganadores de los siguientes enfrentamientos de cuartos de final:

(2°B) Puerto Rico vs Italia (1°A) | Houston | 14 de marzo | 15:00 hrs ET, 13:00 hrs CDMX

(1°A) | Houston | 14 de marzo | 15:00 hrs ET, (2°D) Venezuela vs Japón (1°C) | Miami | 14 de marzo | 21:00 hrs ET, 19:00 hrs CDMX

De estos cruces saldrán los rivales que completarán el cuadro de semifinalistas del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

¿Cómo se juega la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol? Formato, reglas y criterios

El formato del Clásico Mundial establece que los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a los cuartos de final, donde se disputan partidos únicos de eliminación directa.

A partir de esa ronda, el torneo se define de la siguiente manera:

Cuartos de final: partido único

Semifinal: partido único

Final: partido único por el título

El ganador de cada semifinal avanzará al juego por el campeonato, donde se definirá al nuevo monarca del béisbol internacional.

Semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, al momento: partidos, fechas y horarios

De acuerdo con el calendario del torneo, las semifinales se disputarán en Miami con los siguientes cruces tentativos:

Domingo 15 de marzo

República Dominicana vs Estados Unidos

Lunes 16 de marzo

Puerto Rico o Italia vs Japón o Venezuela

Los horarios oficiales se confirmarán una vez que concluyan los partidos de cuartos de final y queden definidos los enfrentamientos.

Tabla de posiciones de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Así finalizaron los grupos tras la primera ronda del torneo:

GRUPO A GRUPO B Canadá: 3-1 Italia: 4-0 Puerto Rico 3-1 Estados Unidos: 3-1 Cuba: 2-2 México: 2-2 Colombia: 1-3 Gran Bretaña: 1-3 Panamá: 1-3 Brasil: 0-4

GRUPO C GRUPO D Japón: 4-0 Rep. Dominicana: 4-0 Corea del Sur: 2-2 Venezuela: 3-1 Australia: 2-2 Israel: 2-2 China Taipéi: 2-2 Países Bajos: 1-3 Chequia: 0-4 Nicaragua: 0-4

Los dos primeros equipos de cada grupo avanzaron a la fase de eliminación directa.

¿Qué equipos ya quedaron eliminados en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La fase de grupos dejó varias eliminaciones importantes. Entre las selecciones que quedaron fuera del torneo se encuentran:

México

Países Bajos

Cuba

Australia

Colombia

Panamá

Gran Bretaña

Brasil

República Checa

Nicaragua

Israel

China Taipéi

Estas selecciones no lograron terminar entre los dos mejores de su grupo y fueron eliminadas de la fase de cuartos de final.

¿Quién transmite en vivo los juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y streaming?

Los partidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 pueden seguirse en televisión y plataformas digitales a través de distintas cadenas deportivas internacionales. La señal de TUDN, ESPN y los servicios de streaming de VIX+ y Disney+ contarán con los encuentros del torneo. La cobertura incluye transmisiones en vivo, análisis previo y seguimiento en línea de cada partido del campeonato.

Con las semifinales cada vez más cerca, el Clásico Mundial de Béisbol entra en su etapa más intensa. Solo cuatro equipos seguirán con vida en Miami y buscarán avanzar al duelo definitivo para conquistar el título mundial.

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