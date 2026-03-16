Venezuela vs Italia, en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Sigue en directo el juego de hoy del World Baseball Classic: estadísticas y resultado en vivo online del Italia vs Venezuela

Venezuela-Italia en vivo las semis del Clásico Mundial de Béisbol 2026|Claro Sports

¿Quiénes son los pitchers abridores de Venezuela e Italia?

Los encargados de subir a la lomita de las responsabilidades son Aaron Nola por Italia y Keider Montero por Venezuela.

Nola, veterano de 11 temporadas en Grandes Ligas, todas con los Phillies, va por su segunda salida en el Clásico Mundial, tras llevarse la victoria al dejar en cero a México en el partido de matar o morir del miércoles 11 de marzo. Trabajó 5.0 entradas, con 4 hits y 5 ponches.

Por Venezuela, Montero también es ligamayorista. Disputó las últimas dos campañas con los Detroit Tigers. Será un opener, ya que estará limitado a tres entradas o 50 lanzamientos, menos que los 75 que permite el reglamento del Clásico Mundial para las semifinales. Trabajó tres entradas ante República Dominicana, permitiendo tres imparables, pero sin carrera, ponchando a dos.

Los lineups de Italia y Venezuela para la segunda semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El orden al bat para el partido de esta noche en Miami para ambos equipos:

VENEZUELA ITALIA 1. JD Ronald Acuña Jr.

2. 3B Maikel García

3. BD Eugenio Suárez

4. 1B Luis Arraez

5. SS Ezequiel Tovar

6. 2B Gleyber Torres

7. JI Wilyer Abreu

8. C William Contreras

9. JC Jackson Chourio 1. SS Sam Antonacci

2. 2B Jon Berti

3. JC Jakob Marsee

4. 1B Vinnie Pasquantino

5. BD Zach Dezenzo

6. JD Jac Caglianone

7. 3B Andrew Fischer

8. C J.J. D’Orazio

9. JI Dante Nori

Lunes de semifinales en el Clásico Mundial de Béisbol, cuando Italia y Venezuela se midan en Miami en busca del boleto para ser el rival de Estados Unidos en la final de la sexta edición del World Baseball Classic, y lo comentamos en directo en Claro Sports.

El domingo, en la casa de los Marlins, Estados Unidos dio cuenta 2-1 de República Dominicana para acceder a la final por tercera edición consecutiva y busca rival, que saldrá del duelo entre la Cenicienta del torneo, Italia, y una de las candidatas de siempre, Venezuela.

La selección venezolana accedió a esta instancia tras una primera ronda en la que perdieron un partido en Miami, ante República Dominicana, que quedó como líder del Grupo D. Venezuela superó por al menos dos carreras a Países Bajos, Israel y Nicaragua para cruzarse en cuartos ante el máximo ganador del torneo, Japón. Ohtani y compañía lo ganaban 5-2 en la quinta, pero recortó Venezuela en la quinta y Wilyer Abreu se convirtió en el héroe con un cuadrangular para desatar la locura de la afición de la Vino Tinto. Es la segunda vez que se meten a semifinales, tras hacerlo en 2009, cuando Corea del Sur les eliminó en semifinales.

Italia es la gran sorpresa del torneo. La gran mayoría son jugadores nacidos en Estados Unidos, pero con todo no le daban muchas opciones de avanzar en el Grupo B. Pese a eso, la selección italiana terminó invicta, venciendo 8-6 a Estados Unidos (los únicos en vencer a los anfitriones hasta ahora) y en el partido de vida o muerte para tres selecciones, superaron 9-1 a México para avanzar a cuartos. Se enfrentaron a Puerto Rico y aunque sufrieron en el cierre, eliminaron a los boricuas 8-6.

Ambas selecciones van por su primer boleto a la final del Clásico Mundial de Béisbol. En 27 outs (o más) descubriremos al rival de Estados Unidos en la final del martes.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Italia hoy 16 de marzo de 2026?

Italia vs Venezuela, la segunda semifinal del Clásico Mundial de Béisbol dará inicio el lunes 16 de marzo en el loanDepot Park de Miami. El play ball se cantará en punto de las 20:00 horas, tiempo local y de Caracas, 18:00 de la CDMX.

Venezuela vs Italia: ¿Quién transmite en vivo el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online?

El partido lo podrás seguir en vivo por TV en estos canales y plataformas, dependiendo del país en el que te encuentres:

México: ESPN, ViX y Disney+.

ESPN, ViX y Disney+. Estados Unidos : FOX y FOX Deportes.

: FOX y FOX Deportes. Puerto Rico : WAPA Deportes.

: WAPA Deportes. República Dominicana : VTV32, Teleantillas 10, Coral 39.

: VTV32, Teleantillas 10, Coral 39. Panamá : RPC, TV Max.

: RPC, TV Max. Nicaragua : Viva 13.

: Viva 13. Cuba : Tele Rebelde.

: Tele Rebelde. Venezuela: Televen; Venevision.

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