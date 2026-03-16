Exatlón México 2026: ¿Quién gana el Juego por la Ventaja hoy lunes 16 de marzo?

El Equipo Azul ha pasado por semanas complicadas, luego de perder a un nuevo miembro del equipo el domingo

El Exatlón 2025 vivirá un nuevo Juego por la Ventaja este 16 de marzo | @ExatlonMX

El Exatlón México 2026 inicia una nueva semana de competencia este lunes 16 de marzo tras la eliminación de Ernesto Cázares durante el episodio del domingo. La salida del integrante del equipo azul marca el comienzo del ciclo 25 dentro de la novena temporada del reality deportivo transmitido por TV Azteca.

Como parte de las primeras pruebas de la semana, los atletas se enfrentarán en el llamado Juego por la Ventaja, una competencia que puede definir parte de la estrategia rumbo a los duelos decisivos de los próximos días. El resultado de esta prueba suele otorgar beneficios dentro de la dinámica del programa.

De acuerdo con información difundida por algunos sitios especializados en spoilers del programa, el equipo rojo sería el que se quedaría con la victoria en el Juego por la Ventaja de este lunes 16 de marzo. La información todavía no ha sido confirmada dentro de la transmisión oficial del reality.

Juego por la Ventaja en Exatlón México: ¿Quién gana hoy lunes 16 de marzo, rojos o azules?

El Juego por la Ventaja enfrenta a los equipos rojo y azul en un circuito en el que se define un beneficio táctico dentro del programa. Entre los posibles premios se encuentran vidas adicionales para el duelo de eliminación, tiros extra en circuitos decisivos o privilegios dentro de la dinámica semanal.

En ocasiones el premio cambia según la dinámica del programa. En episodios recientes el beneficio ha incluido actividades recreativas como una pijamada o la obtención de nuevos juegos de mesa, los cuales se anuncian antes del inicio de la competencia.

Exatlón México 2026: ¿A qué hora empieza y dónde ver el Juego por la Ventaja este 16 de marzo?

La actividad del Exatlón México este lunes 16 de marzo comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca. Durante la transmisión se desarrollarán distintas pruebas dentro de la dinámica semanal del programa.

Además del Juego por la Ventaja, también se disputará la prueba por La Villa 360, uno de los espacios que los equipos buscan conservar dentro de la competencia semanal.

Exatlón México 2026: ¿Quiénes quedan en la competencia y quiénes han sido los eliminados?

Tras la eliminación de Ernesto Cázares, el equipo rojo permanece integrado por Mario ‘Mono’ Osuna, Humberto Noriega, César Villaluz, Benyamin Saracho, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Karols Rojas y Jazmín Hernández.

Por su parte, el equipo azul continúa en competencia con Koke Guerrero, Adrián Leo, Alexis Vargas, Valery Carranza, Doris del Moral, Evelyn Guijarro y Katia Gallegos, quienes buscarán recuperar terreno durante las pruebas de esta semana.

TE PUEDE INTERESAR: