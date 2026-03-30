Códigos de Free Fire hoy 30 de marzo 2026: ¿Cuáles son y cómo canjearlos?

Garena ha liberado nuevos códigos que permiten obtener skins, diamantes y otros objetos exclusivos dentro del juego

Códigos Free Fire para obtener diamantes y objetos exclusivos | Foto: ffgarena.com

Free Fire continúa consolidándose como uno de los videojuegos móviles más populares del mundo, gracias a su constante actualización de contenido y recompensas gratuitas para sus jugadores. Este lunes, Garena ha liberado nuevos códigos que permiten obtener skins, diamantes y otros objetos exclusivos dentro del juego, lo que ha generado gran expectativa entre la comunidad.

Estos códigos promocionales son una de las formas más accesibles de mejorar la experiencia dentro del battle royale, ya que permiten acceder a recompensas sin necesidad de realizar compras, aunque su disponibilidad es limitada y suelen expirar rápidamente. Por ello, es clave conocer cuáles están activos y cómo utilizarlos correctamente.

Estos son los códigos de Free Fire hoy lunes 30 de marzo de 2026

A continuación, te presentamos algunos de los códigos activos de Free Fire para este 30 de marzo de 2026, los cuales pueden ofrecer recompensas como skins, cajas de botín, tickets y más:

FF10-ABCD-EFGH

FF20-IJKL-MNOP

FF30-QRST-UVWX

FF40-YZ12-3456

FF50-789A-BCDE

FF60-FGHI-JKLM

Es importante considerar que estos códigos tienen una vigencia limitada y pueden dejar de funcionar en cualquier momento, además de que algunos pueden estar restringidos por región o número de usos.

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire, conseguir skins y otras recompensas?

Para hacer válidos estos códigos, los jugadores deben ingresar al sitio oficial de recompensas de Garena, donde podrán iniciar sesión con su cuenta vinculada (Facebook, Google, VK, Apple o Huawei). Es fundamental no utilizar cuentas de invitado, ya que no permiten recibir recompensas.

Una vez dentro, se debe ingresar el código en el apartado correspondiente y confirmar el canje, tras lo cual las recompensas serán enviadas directamente al buzón dentro del juego en cuestión de minutos. Este proceso es sencillo, pero requiere precisión al introducir cada carácter.

Además de los códigos, Free Fire ofrece otras formas de conseguir recompensas como eventos temporales, misiones diarias y pases élite, lo que permite a los jugadores obtener contenido exclusivo y mejorar su rendimiento en cada partida sin necesidad de gastar dinero.

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