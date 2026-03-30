¡Apenas 44 días en el cargo! Igor Tudor deja de ser entrenador del Tottenham

Los Spurs destituye al técnico croata tras solo 44 días en el cargo. El equipo pelea por no descender y ya analiza opciones para salvar la temporada

Igor Tudor ya no es entrenador del Tottenham Hotspur. El club confirmó este domingo 29 de marzo que la salida fue por mutuo acuerdo y con efecto inmediato, apenas seis semanas después de haber anunciado su llegada como técnico hasta el final de la temporada. La institución también informó la salida de Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci, integrantes de su cuerpo de trabajo, y señaló que más adelante dará a conocer al nuevo responsable del banquillo.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

La ruptura retrata el tamaño de la crisis en el norte de Londres. Tudor fue nombrado el 14 de febrero con la misión de levantar a un equipo golpeado y sacarlo de la zona de riesgo, pero el proyecto se derrumbó con una velocidad alarmante. Su etapa terminó después de solo siete partidos, una cifra que exhibe la falta de margen de maniobra que hoy tiene un club que pasó de aspirar a competencias europeas a mirar con miedo la parte baja de la tabla.

El contexto deportivo explica la decisión. Tottenham está en el lugar 17 de la Premier League y se mantiene apenas por encima de la zona roja, una posición impropia para una plantilla construida para pelear mucho más arriba. Los Spurs están a un punto del descenso, con solo siete jornadas ligueras por disputar, por lo que cada partido restante ya tiene tono de final.

Los números de Tudor en la liga fueron insuficientes para sostenerlo. El croata solo sumó un punto en cinco partidos de Premier League, un balance que agravó una tendencia que ya era preocupante. La derrota 0-3 ante Nottingham Forest terminó por empujar la salida, mientras que la eliminación en la Champions League frente al Atlético de Madrid dejó al equipo sin respuesta futbolística y anímica en el momento más delicado del curso.

El golpe también tuvo un componente humano. En su comunicado, Tottenham expresó respaldo a Tudor por el duelo familiar que sufrió recientemente, un factor que acompañó sus últimos días en el cargo. Pero en la Premier no hay espacio para pausas cuando el descenso aprieta, y la dirigencia entendió que debía mover otra vez el tablero para intentar rescatar una temporada que ya bordea lo catastrófico.

Los candidatos al banquillo del Tottenham

En ese escenario, el nombre que aparece con más fuerza es el de Roberto De Zerbi. The Guardian asegura que Tottenham intenta convencer al exentrenador del Brighton y del Marsella para que asuma de inmediato, seducido por su idea ofensiva y por su conocimiento del fútbol inglés. El problema es que el italiano no estaría completamente convencido de tomar al equipo en plena emergencia, un detalle que complica una operación que, sobre el papel, luce como la apuesta más ambiciosa.

Otro candidato que se mantiene en la conversación es Adi Hütter, mencionado junto a De Zerbi entre las alternativas para tomar a un Tottenham al borde del abismo. También aparece Sean Dyche, un perfil más pragmático y asociado a contextos de supervivencia, mientras que Ryan Mason conserva cartel dentro del entorno spur como una opción de casa.

Tottenham, mientras tanto, necesita una respuesta inmediata más que un proyecto a largo plazo. The Guardian reportó que Bruno Saltor se hará cargo de los entrenamientos de forma interina, pero eso no resuelve el problema de fondo. La pelea ya no es por meterse a Europa ni por reconstruir estilo: es por seguir en la Premier League. Después de 44 días, el ciclo de Tudor quedó reducido a una anécdota amarga, y ahora los Spurs buscan a un salvavidas para evitar un descenso que hace unos meses parecía impensable.

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