Atlas vs Chivas en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 29 de marzo de 2026?

El Clásico Tapatío tendrá un duelo ‘amistoso’ en Estados Unidos por el parón de la Fecha FIFA del mes de marzo

Atlas vs Chivas, en vivo el Clásico Tapatío ‘amistoso’ | Imago7

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido amistoso entre Atlas y Chivas en el BMO Stadium, como parte de la preparación de ambos equipos previo a la reanudación del torneo Clausura 2026 de la Liga MX por el parón de la Fecha FIFA del mes de marzo.

¿A qué hora juega Atlas vs Chivas hoy 29 de marzo de 2026?

El partido amistoso entre Zorros y el Rebaño Sagrado se llevará a cabo este domingo 29 de marzo en el BMO Stadium de Los Angeles, California; Estados Unidos. El encuentro está programado para arrancar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones probables para el Atlas vs Chivas de este domingo

Al no ser un duelo oficial se espera que los entrenadores usen este compromiso para ver a otros jugadores sobre el terreno de juego y hacer varios movimiento a lo largo del mismo. Aunado al hecho de que también hay algunas bajas, ya que ciertos futbolistas se encuentran concentrados con la selección mexicana, sobre todo del lado del Guadalajara como es el caso de La Hormiga González, Piojo Alvarado, Brian Gutiérrez, Tala Rangel y Richard Ledezma; mientras que por los Rojinegros el Vasco no convocó a ningún jugador, pero no contarán con Camilo Vargas, quien sí fue requerido por Colombia.

Posible alineación de Atlas: Antonio Sánchez: Mora, Suárez, San Martín, Del Prete, Hernández, Guillén Aguirre, José Martín, Gamboa

Posible alineación de Chivas: Oscar Whalley, Castillo, Campillo, González, Govea, Aguirre, Fernando González, Álvarez, Sepúlveda, Padilla y Cambieros

¿Quién transmite en vivo el Atlas vs Chivas y dónde ver por TV y online?

La rivalidad tapatía la podrás seguir en vivo a través de la señal de TUDN o bien en su plataforma de streaming ViX+ a las 19:00 horas. En caso de no poder contar con ninguna de las dos opciones, en Claro Sports te llevaremos todas las acciones del Clásico Tapatío amistoso en Estados Unidos con nuestro minuto a minuto.

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