¡Dividida! La afición de México se entrega en el repechaje pero crucifica a la selección mexicana

Los aficionados mexicanos no se mostraron contentos con el desempeño del equipo de Javier Aguirre ante Portugal

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y la afición comienza a involucrarse con los torneos clasificatorios de la FIFA que se disputan en Monterrey y Guadalajara, así como con la reinauguración del Estadio Azteca, donde la selección mexicana empató 0-0 con Portugal. Solo que la gente ha mostrado caras distintas en las diferentes sedes del país..

En Monterrey, el público respondió durante el partido entre Bolivia y Surinam en el Gigante de Acero al haber 33 mil 547 espectadores. Los asistentes mostraron apoyo al equipo boliviano tras su victoria sobre el representante de Concacaf. El ambiente se mantuvo activo y podría repetirse en el siguiente compromiso, cuando La Verde dispute su clasificación ante Irak.

En el Estadio Akron, los aficionados también se inclinaron por un equipo. La mayoría mostró respaldo a Nueva Caledonia en su partido frente a Jamaica, pese a no ser el favorito. Durante el encuentro, los asistentes dirigieron su apoyo hacia el conjunto de Oceanía y manifestaron rechazo hacia el rival.

Pese a ese comportamiento, se registraron incidentes en las gradas. Se escuchó el grito homofóbico en varias ocasiones dirigido al portero Andre Blake. Esta situación se presentó durante distintos momentos del partido y marcó el desarrollo del encuentro, en el que asistieron más de 40 mil espectadores.

La afición mexicana, dividida al apoyar al Tri y entregarse a los rivales | Reuters

Los aficionados mexicanos cargan contra el Tricolor

La afición mostró capacidad para generar ambiente en los partidos disputados en Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, el comportamiento fue distinto durante el encuentro de la selección mexicana en la Ciudad de México. La diferencia se reflejó en la respuesta del público ante el equipo local.

En la reinauguración del Estadio Azteca, México enfrentó a Portugal en un partido que terminó sin goles. El resultado provocó reacciones en las gradas durante el desarrollo del encuentro. En uno de los momentos, el portero Luis Ángel ‘Tala’ Rangel fue objeto del grito homofóbico durante un despeje.

Además, el público reaccionó ante la posesión del equipo visitante. Se escucharon gritos de olé cuando los portugueses mantuvieron el balón durante varias secuencias de pases. Al final del partido, el silbatazo fue acompañado por abucheos hacia el desempeño del equipo dirigido por Javier Aguirre.

El entorno en las sedes deja un panorama mixto rumbo al Mundial 2026. La afición ha mostrado disposición para generar ambiente, pero también conductas que han sido señaladas en distintos partidos. La respuesta del público será un factor a considerar en los encuentros del torneo.

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