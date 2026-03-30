La selección mexicana ya está en Chicago para su partido amistoso ante Bélgica

El conjunto nacional llegó a esta ciudad luego de su presentación en el Estadio Azteca ante su similar de Portugal

La selección mexicana continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y ya se encuentra en territorio estadounidense para encarar su segundo compromiso de la Fecha FIFA. El equipo dirigido por Javier Aguirre arribó a Chicago para enfrentar a Bélgica en un partido amistoso clave, tras su reciente empate sin goles ante Portugal.

El conjunto nacional llegó a esta ciudad luego de su presentación en el Estadio Banorte, donde mostró orden defensivo pero poca contundencia ofensiva. Ahora, el Tricolor buscará dar un paso adelante en su funcionamiento colectivo, enfrentando a otro rival europeo con alto nivel competitivo.

Bajo un operativo de seguridad, pero con una recepción cálida por parte de los aficionados, el cuadro azteca aterrizó en Chicago, Illinois, con plantel completo y sin reportar lesiones, un aspecto que brinda tranquilidad al cuerpo técnico en esta etapa de preparación.

Encabezados por el propio Javier ‘Vasco’ Aguirre, los 26 jugadores convocados se trasladaron al hotel de concentración en medio del frío característico de la ciudad, donde iniciarán los trabajos previos al compromiso ante Bélgica. La ausencia de bajas médicas representa una oportunidad para evaluar distintas variantes.

Durante su llegada, algunos futbolistas tuvieron contacto con los seguidores que se dieron cita en el lugar. Jugadores como Raúl Jiménez se detuvieron para firmar autógrafos y tomarse fotografías, en un breve momento de convivencia que fue bien recibido por la afición.

En cuanto al siguiente desafío, México enfrentará a Bélgica este martes 31 de marzo en el Soldier Field, en lo que será su último partido de esta Fecha FIFA. El duelo representa una prueba exigente ante un rival que llega en buen momento.

El conjunto europeo viene de una actuación contundente tras imponerse 5-2 a Estados Unidos, lo que refleja su capacidad ofensiva. Por su parte, el Tricolor buscará mejorar su rendimiento y cerrar esta gira con sensaciones positivas rumbo al Mundial 2026.

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