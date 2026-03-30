Hoy No Circula este 30 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen el lunes en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula del 30 de marzo restringe autos con engomado amarillo, placas 5 y 6, hologramas 1 y 2. Multas superan 3 mil 500 pesos

Atentos a las restricciones vehiculares para evitar sanciones | Reuters

El lunes 30 de marzo de 2026 aplica el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, una medida que restringe la circulación vehicular para reducir emisiones contaminantes y disminuir la carga de autos en la zona metropolitana. El esquema ordinario opera de las 5:00 a las 22:00 horas y se determina por engomado, holograma y terminación de placa.

Hasta la información publicada este domingo 29 de marzo, no estaba confirmada una activación general del Doble Hoy No Circula para el lunes, por lo que la referencia principal seguía siendo la restricción habitual. Hasta el momento, la contingencia no está activa y que el programa extraordinario permanecía suspendido.

Aun así, la calidad del aire sí presentó focos de alerta durante la tarde del domingo. Al corte de las 16:00 horas, Iztacalco, Iztapalapa y Nezahualcóyotl registraban calidad del aire mala, mientras que en el resto del Valle de México el nivel se mantenía entre aceptable y moderado. Eso obliga a seguir pendientes de los avisos oficiales de la CAMe y del sistema AIRE.

Para los automovilistas, el mensaje clave es simple: si no hay un nuevo aviso de contingencia antes del arranque del lunes, la restricción se mantiene en su modalidad normal. En otras palabras, no todos los vehículos dejan de circular, sino solo los que corresponden al calendario ordinario de ese día, mientras que otros quedan exentos por su tipo de holograma o tecnología.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el lunes 30 de marzo de 2026 y cuáles sí?

Los vehículos que no circulan este lunes 30 de marzo son los de engomado amarillo, con terminación de placa 5 y 6, y hologramas 1 y 2. Además, los autos con placas foráneas tienen restricción de 5:00 a 11:00 horas, de acuerdo con la información difundida para este lunes en CDMX y Edomex.

Del otro lado, sí pueden circular los autos con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos, siempre que no se emita una medida extraordinaria por contingencia. La Secretaría del Medio Ambiente también contempla exenciones para motocicletas, vehículos con placas para personas con discapacidad, holograma “Exento” y algunos permisos especiales.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando la CAMe declara una contingencia ambiental, especialmente en Fase 1, y su finalidad es reducir la exposición de la población al aire contaminado y bajar la emisión de contaminantes. En ese escenario, dejan de circular todos los hologramas 2, parte de los hologramas 1 (según sean pares o nones) y una fracción de los vehículos con holograma 0 y 00. Ejemplos oficiales recientes de activación por ozono muestran concentraciones de 155 ppb, asociadas a alta presión, intensa radiación solar y viento débil, condiciones que favorecen la formación y acumulación de ozono en el Valle de México.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el Hoy No Circula puede salir caro. Las notas consultadas coinciden en que la sanción va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización, y con la UMA de 117.31 pesos diarios eso equivale aproximadamente a 2 mil 346.20 y 3 mil 519.30 pesos, además del envío del vehículo al corralón. Para evitar ese gasto, lo más recomendable es revisar antes de salir el portal oficial del programa y los avisos de calidad del aire, porque una contingencia puede modificar el esquema ordinario de un momento a otro.

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