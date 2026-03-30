Verón Mosengo-Omba, secretario general de la CAF deja su cargo tras la polémica entre Senegal y Marruecos

La CAF arrastra una fuerte controversia desde la final de la AFCON Marruecos 2025, disputada en Rabat

La Confederación Africana de Fútbol vive otro episodio de tensión institucional, luego de que Véron Mosengo-Omba presentó su renuncia como secretario general de la CAF en medio de un contexto marcado por cuestionamientos internos y por la polémica que dejó la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal. La dimisión se hizo oficial este domingo 29 de marzo de 2026.

Mosengo-Omba, quien ocupaba el cargo desde 2021, explicó en un comunicado que su salida responde a una decisión personal tras más de tres décadas de trayectoria profesional. En su mensaje, sostuvo que optó por dejar el puesto para enfocarse en “proyectos más personales”, al tiempo que aseguró que se marcha con tranquilidad después de haber despejado las dudas que, según él, se intentaron sembrar sobre su gestión.

La renuncia llega en un momento delicado para el organismo africano. La CAF arrastra una fuerte controversia desde la final de la AFCON Marruecos 2025, disputada en Rabat, luego de que el organismo condenó oficialmente la conducta de algunos jugadores y oficiales durante aquel encuentro y abrió una revisión de los hechos para turnarlos a los órganos competentes.

Días después, la Junta de Apelación de la CAF resolvió que Senegal perdía la final por forfait y que el resultado oficial debía quedar 3-0 a favor de Marruecos, una decisión que elevó todavía más la presión sobre la dirigencia del fútbol africano y golpeó la imagen del torneo.

En su despedida, Mosengo-Omba también agradeció al presidente de la CAF, Patrice Motsepe, así como a su equipo de trabajo, y afirmó que deja una organización más sólida. No obstante, reportes de Reuters señalan que su salida se produce tras llamados reiterados para que abandonara el cargo y en medio de una crisis de confianza sobre la conducción del organismo.

Tras la dimisión, la CAF informó que Samson Adamu, director de competiciones del organismo, asumirá como secretario general interino, mientras la confederación intenta reordenar su estructura en uno de los momentos más sensibles de su administración reciente.

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