Códigos de Free Fire hoy lunes 4 de mayo 2026: ¿Cuáles son y cómo canjearlos?
Todos los códigos cuentan con una vigencia, por lo que es importante canjearse lo más pronto posible para conseguir las recompensas. Verifica que los mismos estén bien redactados
Los códigos de Free Fire siguen siendo una de las formas más buscadas por los jugadores para obtener recompensas sin costo dentro del juego. Este 4 de mayo de 2026, Garena liberó una nueva tanda de combinaciones que permiten acceder a distintos premios, desde objetos cosméticos hasta recursos útiles para mejorar la experiencia en el battle royale.
Como ocurre diariamente, estos códigos tienen disponibilidad limitada, por lo que es importante canjearlos lo antes posible desde el sitio oficial. A continuación, te dejamos la lista completa y cómo utilizarlos correctamente.
Códigos Free Fire del 4 de mayo de 2026: lista completa
Estos son los códigos disponibles para este lunes 4 de mayo, Día de Star Wars:
- N1P5Q9R4S8T2U6V
- D8E2F6G1H5J9K3L
- V4W8X3Y7Z2A6B0C
- H2J4K6L8A1S3D5F7
- K3L7M2N6P1Q5R8S
- Y8U1I3O5P7A9S2D4
- Y2Z6A1B5C9D3E7F
- T9U3V7W2X5Y1Z4A
- Q6R1S5T0U3V7W4X
- B3C7D2E6F0G4H8J
- G9B1V3C5X7Z2Q4W6
- M5N9P3Q7R1S6T0U
Cada uno de estos códigos puede otorgar recompensas diferentes, aunque su disponibilidad depende de la región y del número de usos permitidos.
¿Cómo canjear los códigos de Free Fire hoy 4 de mayo?
Para canjear los códigos, los jugadores deben ingresar al portal oficial de recompensas de Garena. Una vez dentro, es necesario iniciar sesión con la cuenta vinculada al juego, ya sea mediante Facebook, Google, Apple o VK.
Después de iniciar sesión, se debe copiar uno de los códigos y pegarlo en el campo correspondiente. Si el código es válido, las recompensas se enviarán directamente al buzón del juego en cuestión de minutos.
¿Qué recompensas puedes obtener con los códigos de Free Fire?
Los códigos pueden incluir recompensas como skins, diamantes, cajas de botín, tickets o personajes. El contenido varía según la promoción activa y la disponibilidad de cada código.
Es importante recordar que estos códigos tienen un tiempo de vida limitado, por lo que pueden dejar de funcionar en cualquier momento. Por ello, se recomienda canjearlos lo antes posible para no perder la oportunidad de obtener recompensas dentro de Free Fire.