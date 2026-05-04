Así se jugarán las semifinales del Torneo Clausura 2026 de Guatemala

Los cruces de semifinales quedaron establecidos según la posición final de cada equipo en la tabla de la fase de clasificación.

Se vienen las semifinales del Torneo Clausura 2026 de Guatemala

El fin de semana de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala dejó el cuadro de semifinales completo. Mixco, Comunicaciones, Municipal y Xelajú MC son los cuatro equipos que continúan con vida en la lucha por el título, tras una ronda que tuvo remontadas, eliminaciones sorpresivas y resultados que no dejaron dudas sobre quiénes merecían avanzar.

El primero en confirmar su boleto fue Mixco, de la manera más dramática posible. Los chicharroneros llegaron a la vuelta con un 2-0 en contra tras la ida ante Cobán Imperial, y en el Santo Domingo de Guzmán lograron el mismo marcador con dos goles en los últimos minutos para avanzar por mejor posición en la tabla de la fase de clasificación.

Comunicaciones completó la otra remontada del fin de semana. Los cremas llegaron al Cementos Progreso con un 3-2 en contra tras la ida ante Antigua GFC y resolvieron la serie con una victoria 2-0 que dejó al bicampeón eliminado en cuartos de final, uno de los resultados más llamativos de la liguilla.

En los partidos del domingo no hubo sorpresas. Municipal no tuvo mayores complicaciones ante Guastatoya en El Trébol y cerró la serie con un global de 3-0, mientras que Xelajú MC hizo lo propio ante Marquense en el Mario Camposeco con un 3-1 en el agregado, confirmando su condición de favorito desde el inicio de la eliminatoria.

Con los cuatro clasificados definidos, los cruces de semifinales quedaron establecidos según la posición final de cada equipo en la tabla de la fase de clasificación. Comunicaciones enfrentará a Xelajú MC y Municipal medirá fuerzas con Mixco en una ronda que promete partidos cerrados.

Cronograma de semifinales del Clausura 2026

Los partidos de ida se jugarán entre miércoles y jueves. Mixco recibirá a Municipal el miércoles 6 de mayo en el estadio Santo Domingo de Guzmán, mientras que Comunicaciones jugará ante Xelajú MC el jueves 7 de mayo en el Cementos Progreso.

Las vueltas se disputarán el fin de semana siguiente. Municipal recibirá a Mixco el sábado 9 de mayo en el estadio Manuel Felipe Carrera, y Xelajú MC cerrará la ronda ante Comunicaciones el domingo 10 de mayo en el Mario Camposeco.

Cuatro equipos, dos series y un título en juego. El Clausura 2026 entra en su recta final con semifinales que enfrentan a los equipos más regulares del torneo y donde cualquier resultado es posible.

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