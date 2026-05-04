Toluca hace historia y elimina a Tigres para avanzar a su primera semifinal de Liga MX Femenil

Toluca elimina a Tigres con un 4-2 global, gana ambos partidos y avanza a su primera semifinal. Las campeonas quedan fuera en el Volcán

Las Diablas ponen en la mesa su candidatura al titulo | Imago7

Toluca Femenil firmó una noche histórica en el Estadio Universitario. Las Diablas vencieron 2-1 a Tigres en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y sellaron su pase a semifinales con un 4-2 global, resultado que marca un antes y un después para la institución mexiquense.

El golpe fue doble: Toluca eliminó a las campeonas reinantes y lo hizo tras ganar los dos partidos de la serie, algo impensado antes de esta eliminatoria, pues las Diablas nunca le habían ganado a Tigres en la historia de la Liga MX Femenil. La ventaja conseguida en la ida en el Nemesio Díez no fue casualidad y el equipo visitante la defendió con personalidad en el Volcán.

Toluca resiste el inicio de Tigres y golpea primero

Tigres salió con la obligación de ganar y desde los primeros minutos buscó inclinar la cancha. Apenas al minuto 3, Mariza Nascimento intentó rematar una jugada a balón parado, pero no alcanzó a conectar el esférico, en el primer aviso de unas Amazonas que sabían que el margen de error era mínimo.

El equipo local insistió por medio de tiros de esquina y centros al área. Al minuto 9, Tigres intentó generar peligro desde un córner, pero la acción terminó con falta de Jimena López sobre Valeria Martínez. Poco después, al 11’, Deneisha Blackwood recibió tarjeta amarilla tras una fuerte falta sobre María Sánchez, en una muestra de la intensidad con la que se jugaba la eliminatoria.

Toluca tardó algunos minutos en acomodarse, pero poco a poco empezó a contestar. Al minuto 20, las Diablas comenzaron a tocar el arco de Cecilia Santiago, y al 25’ estuvieron cerca de abrir el marcador con un remate de Eugénie Le Sommer que pasó por encima del travesaño tras un tiro de esquina.

La recompensa llegó al minuto 30. Diana Guatemala apareció dentro del área para rematar de cabeza un rechace de Cecilia Santiago tras un tiro de esquina y puso el 1-0 para Toluca, marcador que aumentaba la ventaja global a 3-1 y dejaba a Tigres en una situación cada vez más complicada.

Tigres respondió antes del descanso y tuvo una de sus opciones más claras al minuto 37, cuando Valeria Martínez salvó a Toluca con una gran atajada con los pies ante un remate a bocajarro de Diana Ordóñez. El cierre del primer tiempo mantuvo la tensión, pero las Amazonas no encontraron el empate y se fueron al descanso abajo 1-0.

Las Diablas sentencian la serie y despiden a las campeonas

El segundo tiempo arrancó con Tigres volcado al frente. Al minuto 46, Thembi Kgatlana impactó el balón en la esquina del travesaño y provocó la euforia de la afición en el Volcán, en una jugada que pudo cambiar el rumbo emocional del partido. Dos minutos después, Jimena López hizo una gran acción individual dentro del área, pero su disparo terminó en las manos de Valeria Martínez.

Toluca no perdonó. Al minuto 52, tras una mano de Stephany Mayor dentro del área, se marcó penalti para las visitantes. Faustine Robert tomó la responsabilidad y convirtió desde los once pasos para poner el 2-0 en el partido y el 4-1 en el global, un golpe que dejó a Tigres con la necesidad de marcar tres goles para igualar la serie y avanzar por su mejor posición en la tabla.

Contundente la francesa 🇫🇷 desde los once pasos y se sigue jugando a topeeee 🤯#NuestroFutFemNuestraLiguilla | #TIGvsTOL https://t.co/hXBTV4487A pic.twitter.com/ImtM4b2HT1 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 4, 2026

Las Amazonas intentaron reaccionar con disparos de media distancia y servicios al área. Alexia Delgado probó desde los linderos del área al minuto 60, pero su intento pasó por encima del arco mexiquense. Más tarde, Myra Delgadillo mandó un centro raso desde la banda derecha para buscar a Diana Ordóñez, aunque el remate no tuvo fuerza ni colocación.

La figura de Valeria Martínez volvió a crecer al minuto 69. La portera de Toluca evitó un golazo de Stephany Mayor, quien remató de chilena dentro del área, en una de las jugadas más espectaculares de la noche. Esa intervención sostuvo a las Diablas en el momento en el que Tigres buscaba encender la remontada.

Al minuto 79 llegó el penalti para Tigres y, un minuto después, Diana Ordóñez marcó desde los once pasos para poner el 2-1 y acortar el global a 4-2. El gol le dio algo de vida al equipo felino, pero el tiempo y la diferencia seguían jugando a favor de Toluca, que entró a los últimos minutos con el boleto prácticamente en la mano.

El árbitro agregó ocho minutos de compensación, pero Tigres ya no pudo cambiar la historia. Al 90’+8 se terminó el partido y Toluca concretó una de las mayores sorpresas en la historia reciente de la Liga MX Femenil, con una victoria que las manda directamente a las semifinales a medirse contra el América.

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