Cleveland impone condiciones en el Juego 7 y elimina a Toronto para avanzar a semifinales del Este

Cavaliers eliminan a Raptors. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Cleveland Cavaliers cumplió con los pronósticos y aseguró su lugar en la segunda ronda de los Playoffs de la NBA 2026 tras vencer 114-102 a los Toronto Raptors en el juego 7 de la serie (4-3). El equipo dirigido con solidez en ambos costados de la duela mostró carácter en los momentos clave y cerró la eliminatoria sin dejar margen para la sorpresa.

Desde el inicio del partido, los Cavaliers marcaron el ritmo con una defensa intensa y transiciones rápidas que incomodaron a Toronto. La ofensiva de Cleveland encontró respuestas constantes, mientras que los Raptors batallaron para sostener el ritmo, especialmente en los tramos donde el juego se volvió físico y de alta exigencia.

Jarrett Allen y el dominio en la pintura

Uno de los factores determinantes fue el trabajo de Jarrett Allen, quien impuso condiciones en la pintura tanto en defensa como en ataque. Su presencia limitó las opciones de Toronto cerca del aro y permitió a Cleveland controlar los rebotes, una de las claves para inclinar el partido a su favor.

Jarrett Allen fue determinante al igualar su mejor marca en playoffs con 22 puntos y sumar 19 rebotes. Donovan Mitchell también destacó con 22 unidades, mientras que James Harden aportó 18 en una actuación colectiva que selló el triunfo.

El partido tuvo un inicio complicado para Cleveland, ya que Toronto dominó gran parte de la primera mitad e incluso llegó a tener una ventaja de 10 puntos. Sin embargo, los Cavaliers reaccionaron en el cierre del segundo cuarto con una racha de 11-2 que les permitió igualar el marcador antes del descanso, cambiando la dinámica del encuentro.

En la segunda mitad, Cleveland tomó el control total del juego con una racha de 49-21 que transformó un déficit de nueve puntos en una ventaja de 19. La ofensiva encabezada por Mitchell y el dominio en la pintura de Allen fueron claves para mantener a raya a unos Raptors que no lograron responder en los momentos decisivos.

Por parte de Toronto, Scottie Barnes registró 24 puntos y nueve rebotes, mientras que RJ Barrett sumó 23, en lo que fue el regreso del equipo a los playoffs desde 2022.

Duelo definido: Cavaliers vs Pistons

Con esta victoria, los Cavaliers avanzan a las semifinales de la Conferencia Este, donde se medirán a los Detroit Pistons, que vienen de protagonizar una remontada histórica en su serie. El enfrentamiento promete intensidad, con dos equipos que llegan en buen momento y con aspiraciones claras de seguir avanzando.

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