Mohamed explota: “Fueron mejores, pero Toluca no está muerto”

Mohamed reconoce la superioridad de Pachuca y lanza advertencia: Toluca sigue con vida en la serie

Toluca cae… y Mohamed lanza advertencia que enciende la Liguilla. Imago 7

Antonio Mohamed no esquivó la autocrítica tras la derrota de Toluca por 1-0 ante Pachuca en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026. El técnico escarlata reconoció que su equipo fue superado en el planteamiento y ejecución, aunque dejó claro que la eliminatoria sigue abierta.

“Ellos fueron mejores que nosotros, supieron replegarse bien y después tienen jerarquía; encontraron el gol muy temprano. A partir de ahí encontraron más tranquilidad. Nosotros no encontramos los caminos y fueron justos ganadores, esa es la realidad”, explicó Mohamed en conferencia de prensa.

El estratega argentino también señaló que el contexto físico del plantel influyó en el rendimiento, ya que el equipo llegó con desgaste y algunas bajas importantes debido a su participación en las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. Incluso admitió que hubo rotaciones pensando en otros compromisos, lo que pudo afectar la intensidad del equipo en este duelo.

Toluca no se da por vencido

A pesar del golpe, Mohamed dejó claro que el equipo mantiene la esperanza de revertir la serie en el partido de vuelta, aunque reconoció la dificultad del reto. “Tenemos una semana definitoria. Esperemos recuperar gente para poder dar un primer paso y después ir a buscar un resultado que es bastante complicado, pero siempre hay una esperanza que hay que seguir”, afirmó.

El técnico también insistió en que el grupo ya ha demostrado en otras ocasiones su capacidad de reacción en momentos adversos, por lo que confía en que podrán competir hasta el final.

“Este equipo ha demostrado levantarse cuando todos lo daban por caído. Tenemos la oportunidad otra vez de demostrar que estamos más vivos que nunca, sabiendo que llegamos tocados físicamente, pero con una energía positiva muy buena”, agregó.

Enfoque dividido y prioridad clara

Mohamed también dejó entrever que el equipo tiene otro objetivo importante en puerta, ya que el próximo miércoles 6 de mayo enfrentan al LAFC en la vuelta de las semifinales de la Concachampions, donde también llegan con la necesidad de remontar tras caer 2-1 en su visita a Estados Unidos, lo que ha condicionado la gestión de minutos y el enfoque competitivo en esta etapa del torneo.

“Hoy intentamos proteger gente que viene cansada, que viene con molestias. Tenemos bajas y esperemos poder recuperarlas. Nuestro objetivo primario está muy claro desde el inicio”, explicó, haciendo referencia a la importancia de los compromisos internacionales.

Finalmente, el técnico fue claro al señalar que el equipo ya dejó atrás este resultado y que la prioridad inmediata es recuperar jugadores y competir en los próximos partidos decisivos.

“Hoy ya pasó, no podemos hacer nada. Lo único que hablamos es de estar físicamente bien para lo que viene. Habrá que demostrar en la cancha para qué estamos”, concluyó.

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