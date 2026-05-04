Solari habla sobre el gol anulado a Pachuca: “Barreto más limpio de lo que saltó no puede saltar”

El estratega también destacó la respuesta de su equipo luego de que en partidos anteriores no había estado al mismo nivel mostrado durante el torneo

Solari durante el partido ante Toluca | Imago7

Esteban Solari habló ante los medios después de la victoria de Pachuca como visitante ante Toluca, en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. El técnico de los Tuzos analizó el rendimiento de su equipo en el Estadio Nemesio Diez y pidió que la lectura del partido no se centre únicamente en las decisiones arbitrales.

El entrenador destacó la respuesta de Pachuca después de dos partidos en los que, desde su visión, el equipo no había estado al mismo nivel mostrado durante el torneo. Solari señaló que su equipo volvió a competir con orden ante un rival que utilizó a varios de sus futbolistas habituales y que modificó con más elementos en el segundo tiempo.

Al ser cuestionado por el desempeño de Pachuca y las acciones arbitrales que marcaron parte del encuentro, Solari sostuvo que buscará no llevar el análisis hacia la polémica, aunque dejó su postura sobre una jugada en particular: “Los últimos dos que no habían tocado al nivel de lo que lo veníamos haciendo en el campeonato, un carácter, enfrentando a un gran equipo como este Toluca, todos sabemos que hoy por lo visto también puso lo mejor que tenía y después en el segundo tiempo entraron grandes jugadores. Es difícil venir acá y hacer el partido que hicimos, generar la cantidad de ocasiones que generamos y tener la posibilidad de ganar quizás por algún gol más”

Solari reiteró que no busca que el debate posterior al partido se concentre en esa situación: “Yo voy a tratar de no meterme en polémicas porque ya el partido anterior hablé algo; si puedo decir algo porque jugué el fútbol 20 años es que para mí Barreto más limpio de lo que saltó no puede saltar, pero después está el árbitro que está más cerca que yo y quizá ha habido falta y habrá sido falta. A partir de ahí me gustaría que no se base en polémicas esto, que se base en el trabajo que hicimos para llegar hasta acá, para ganar un partido en una cancha difícil ante un gran equipo. Venir acá creo que hicimos un partido correcto defensivamente, volvimos a ser el equipo que éramos en gran parte del torneo, con mucho carácter, con mucho corazón. Recién estamos a mitad de tiempo, esta es una serie que todavía falta y hay que ponerse a recuperar a los jugadores porque va a ser seguramente un partido difícil el de vuelta”.

El técnico de Pachuca también se refirió a la alineación presentada por Toluca y consideró que el rival utilizó a varios jugadores con actividad reciente. Desde su lectura, eso reflejó la forma en que el conjunto mexiquense encaró el partido de ida y el respeto hacia el equipo hidalguense.

Sobre la decisión de colocar a Alan Bautista como lateral izquierdo, Solari explicó el plan y resaltó la adaptación del futbolista: “Pienso que Toluca puso varios jugadores que habían jugado el otro día, con lo cual no cuidó tanto. Creo que puso mayoría de jugadores, si bien obviamente tenía algunos cambios, pero puso un equipo de varios jugadores que venían jugando y en el segundo tiempo prácticamente entraron todos los jugadores. Creo que eso también habla del respeto del rival para con Pachuca y eso está bueno porque que jueguen los mejores jugadores está bueno. Lo de Alan Bautista, felicitarlo, porque podíamos elegir poner un central u otro jugador y decidimos sostener a un volante creativo de lateral izquierdo y él, porque el mérito es de él, con su calidad, con su personalidad, con su inteligencia lo hizo muy bien”.

Con la ventaja obtenida fuera de casa, Pachuca deberá preparar el partido de vuelta con la serie aún abierta. Solari insistió en que solo se ha jugado la mitad de la eliminatoria y que la prioridad será recuperar al plantel para afrontar el siguiente compromiso.

El resultado en el Nemesio Diez coloca a Pachuca con margen para definir la eliminatoria en casa, aunque el cuerpo técnico mantiene el enfoque en los 90 minutos restantes. Para Solari, la clave será sostener el plan de juego, ajustar lo necesario y evitar que la conversación se desvíe del trabajo realizado por su equipo ante Toluca.

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