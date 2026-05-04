Semifinales Liga MX 2026, al momento: cómo se jugarían, probabilidades y pronósticos

Pumas, Tigres, Cruz Azul y Pachuca toman ventaja rumbo a semifinales del Clausura 2026, con escenarios definidos por el global y la tabla general

Semifinales Liga MX al momento | Imago7

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX ya dejó los primeros golpes sobre la mesa y, aunque todavía faltan los partidos de vuelta, las semifinales empiezan a tomar forma con dos cruces que encenderían la pelea por el título. Tras los primeros 90 minutos de los cuartos de final, Pumas, Tigres, Cruz Azul y Pachuca son los equipos que, al momento, estarían dentro de la antesala de la final.

El panorama no está cerrado, pero sí tiene una tendencia clara: Tigres y Cruz Azul consiguieron ventajas de visita que obligan a Chivas y Atlas a una remontada de dos goles, mientras que Pumas y Pachuca llegan con el respaldo adicional de su posición en la tabla para el cierre de sus respectivas series.

La clave está en que la Liguilla no solo se juega por marcador global, también se juega con la tabla general en la mano. En cuartos de final y semifinales, si el global termina empatado después de los 180 minutos, avanza el club mejor ubicado en la fase regular, criterio que hoy beneficia a Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca en sus respectivas llaves.

Con ese escenario, las semifinales al momento serían Pumas vs Tigres y Cruz Azul vs Pachuca, dos series con antecedentes recientes, estilos distintos y una lectura directa: los universitarios y cementeros partirían con ventaja por posición, pero Tigres y Pachuca llegan con impulso competitivo tras pegar primero en sus eliminatorias.

Así se juegan las semifinales del Clausura 2026: partidos al momento

Si los marcadores actuales se mantienen tras los partidos de vuelta, la primera semifinal sería Pumas vs Tigres. Pumas, líder general del Clausura 2026, enfrentaría a Tigres, séptimo de la clasificación, después de que los felinos vencieron 3-1 a Chivas en la ida y dejaron al Rebaño contra la pared.

La segunda semifinal, al corte actual, sería Cruz Azul vs Pachuca. La Máquina ganó 3-2 en el Estadio Jalisco ante Atlas, mientras que Pachuca sorprendió 1-0 a Toluca en el Nemesio Díez con gol de Enner Valencia, resultado que puso al bicampeón en una situación límite.

La reubicación de semifinales favorece al mejor sembrado contra el peor de los clasificados y al segundo mejor contra el tercero, por lo que, con Pumas, Tigres, Cruz Azul y Pachuca como clasificados provisionales, el acomodo natural es Pumas vs Tigres y Cruz Azul vs Pachuca. Este escenario aún puede cambiar si América, Chivas, Atlas o Toluca logran remontar en la vuelta.

¿Qué necesita cada equipo para avanzar a semifinales? Estas son las probabilidades

Pumas tiene el escenario más favorable de las series que siguen abiertas sin ventaja en el global. Tras el 3-3 ante América en la ida, los universitarios avanzan con triunfo o empate en Ciudad Universitaria, debido a que terminaron como líderes de la fase regular; América, por su parte, está obligado a ganar por cualquier marcador. Probabilidad estimada IA: Pumas 63%, América 37%.

Tigres llega con ventaja amplia, pero no definitiva. El 3-1 de la ida obliga a Chivas a ganar por dos goles para empatar el global y avanzar por mejor posición en la tabla; cualquier empate, triunfo de Tigres o derrota por un gol le daría el pase a los universitarios. Probabilidad estimada IA: Tigres 78%, Chivas 22%.

Cruz Azul dio un golpe de visitante que cambia por completo la serie. La Máquina venció 3-2 al Atlas y cerrará en casa, por lo que clasifica con triunfo, empate o derrota por un gol, ya que el empate global lo favorece por haber terminado tercero de la tabla. Atlas necesita ganar por dos o más goles. Probabilidad estimada IA: Cruz Azul 76%, Atlas 24%.

Pachuca tiene ventaja deportiva y ventaja de marcador ante Toluca. Los Tuzos ganaron 1-0 en la ida y cierran en el Estadio Hidalgo; Toluca necesita ganar por dos goles para avanzar, porque una victoria mínima solo igualaría el global y beneficiaría al cuarto lugar de la fase regular. Probabilidad estimada IA: Pachuca 70%, Toluca 30%.

¿Cuáles son los criterios de desempate en la Liga MX 2026 y cómo se avanza a las semifinales?

El primer criterio para avanzar en cuartos de final es el marcador global. Los equipos disputan partidos de ida y vuelta, y el club que anote más goles en los 180 minutos obtiene el pase a la siguiente ronda.

Si el marcador global queda empatado, no hay tiempos extra ni penales en cuartos ni semifinales: avanza el equipo mejor ubicado en la tabla general. Por eso Pumas puede eliminar al América con otro empate, Chivas necesita empatar el global ante Tigres con una victoria de dos goles, Cruz Azul puede resistir una derrota mínima ante Atlas y Pachuca tiene margen para avanzar incluso si pierde por un gol ante Toluca.

La final sí tiene otro tratamiento. Si el partido por el título termina empatado en el global, se disputan tiempos extra y, si persiste la igualdad, el campeón se define en tanda de penales. Esta diferencia hace que los cuartos y semifinales premien directamente la regularidad de la fase de clasificación.

¿Quiénes son los favoritos para clasificar a semis? Esto dice la IA

El favorito más claro es Tigres, no solo por la ventaja de dos goles, sino porque obligó a Chivas a jugar un partido casi perfecto en la vuelta. El Rebaño tiene el respaldo de la tabla y cerrará en casa, pero la ausencia de piezas convocadas a selección y el 3-1 de la ida elevan la dificultad de la remontada.

Cruz Azul también aparece con una probabilidad alta de clasificación. La Máquina sufrió en el Jalisco, pero el 3-2 le permite administrar la vuelta en el Estadio Banorte, donde Atlas necesita ganar por dos goles para cambiar la historia.

Pumas parte con ventaja por contexto, localía y tabla, aunque América dejó viva la serie con el 3-3. El empate en la ida mantiene todo abierto, pero el equipo de Efraín Juárez tiene dos resultados a favor: ganar o empatar. Para las Águilas, no hay margen de cálculo: solo sirve la victoria.

Pachuca completa el grupo de favoritos al momento. El triunfo 1-0 en Toluca le permite llegar a casa con control del marcador y del desempate, mientras que los Diablos de Antonio Mohamed necesitan una respuesta de autoridad para mantener vivo el sueño del tricampeonato. Pronóstico IA de semifinales: Pumas, Tigres, Cruz Azul y Pachuca.

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