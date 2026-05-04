Tepatitlán vs Tampico Madero, Liga Expansión MX: fecha y horario de la Gran Final del Clausura 2026

El líder Tepatitlán avanza a la pelea por el título por criterio de mejor posición en la serie ante Mineros de Zacatecas, mientras que la Jaiba Brava superó al Cancún FC y buscarán el bicampeonato

El ‘Tepa’ buscará evitar el ‘bi’ de la Jaiba Brava | Imago7

La Liga de Expansión MX entra en su etapa definitiva con una final que enfrentará a Tepatitlán y Tampico Madero en el Clausura 2026. Dos proyectos que llegan por caminos distintos, pero con argumentos suficientes para disputar el título en una serie que se jugará a ida y vuelta y que nos presentaría a un nuevo campeón, o que nos mostraría como una escuadra se erige bicampeona del circuito de plata.

El conjunto tamaulipeco busca el segundo cetro al hilo, mientras que Tepatitlán intentará cerrar un torneo donde se mantuvo en la parte alta de la tabla. La serie promete ser cerrada, con antecedentes recientes que reflejan la capacidad de ambos equipos para competir en instancias de eliminación directa.

Tepatitlán vs Tampico Madero: ¿Cuándo es la Gran Final de la Liga de Expansión? Ida y vuelta

A falta de confirmación oficial, la final del Clausura 2026 se disputaría con el partido de ida el miércoles en el Estadio Tamaulipas, mientras que la vuelta se jugaría el sábado en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez.

El calendario mantiene la estructura habitual del torneo, donde el campeón se define tras los dos encuentros, tomando en cuenta el marcador global para conocer al ganador de la serie. Recordemos que en estas instancias ya no cuenta el factor de mejor posición en la tabla, por lo que de haber empate global, habría tiempos extras y hasta penales, de ser necesario.

Expansión MX 2026: ¿Dónde ver en vivo el Tepatitlán vs Tampico Madero, Clausura 2026?

La transmisión oficial de la final será anunciada por la Liga de Expansión MX en los próximos días. Sin embargo, los partidos de Tepatitlán y de la Jaiba Brava como locales se transmitieron en semifinales por las señales de ESPN y AYM Sports, por lo que se espera que la pelea por el título se transmita en las mismas señales.

Final de la Liga de Expansión: ¿Cómo llega el Tepatitlán vs Tampico Madero?

Tampico Madero llega a la final tras eliminar a Cancún FC con un global de 3-2, luego de ganar la ida y empatar la vuelta. El equipo acumula una racha de 10 partidos sin derrota y disputará su tercera final consecutiva, igualando un registro histórico dentro del torneo.

Por su parte, Tepatitlán avanzó tras empatar 2-2 en el global ante Mineros de Zacatecas, logrando el pase por su posición en la tabla. El equipo terminó como líder del torneo con 26 puntos y ha mantenido regularidad a lo largo de la competencia, con jugadores que han respondido en momentos clave.

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