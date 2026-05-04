Sultanes de Monterrey completa la barrida en la serie ante Charros de Jalisco

La novena regiomontana aprovechó sus turnos clave y sostuvo la ventaja en la recta final para asegurar el resultado ante el conjunto tapatío

Sultanes de Monterrey completó la barrida sobre Charros de Jalisco al imponerse 5-2 en el cierre de la serie, en un partido que se definió con una reacción ofensiva a partir de la quinta entrada. La novena regiomontana aprovechó sus turnos clave y sostuvo la ventaja en la recta final para asegurar el resultado ante el conjunto tapatío.

El encuentro se mantuvo sin carreras durante las primeras cuatro entradas, con ambos equipos limitados por el trabajo de los lanzadores y las defensivas. El juego incluso presentó una pausa por actividad eléctrica, antes de reanudarse con Javier Salazar como sustituto defensivo en el campo corto por Gustavo Núñez.

Charros abrió la pizarra en la quinta alta, cuando Donny Sands conectó sencillo y avanzó con toque de sacrificio de Irving López. Después, Billy Hamilton pegó sencillo al jardín derecho para remolcar a Sands y colocar el 1-0 a favor de Jalisco, en una ofensiva que parecía darle dirección al duelo.

La respuesta de Sultanes llegó en la parte baja del mismo episodio. Sócrates Brito se embasó con sencillo, se robó la segunda base y anotó con imparable de Omar Narváez. Luego, Raimel Tapia produjo una más con hit al derecho y Javier Salazar apareció con jonrón por el jardín derecho para impulsar dos carreras y poner el 4-1 en favor de Monterrey.

Jalisco recortó distancia en la sexta entrada, después de que Allen Córdoba fue golpeado, avanzó con lanzamiento descontrolado y anotó en una jugada en la que Kyle Garlick fue puesto out en intento de robo a segunda. La carrera acercó a Charros 4-2, pero no logró cambiar el rumbo del partido.

Sultanes amplió la ventaja en la séptima baja con otro batazo de Salazar, quien conectó doble al jardín izquierdo para mandar al plato a Omar Narváez. Con esa producción, Monterrey tomó ventaja de 5-2 y dejó el juego encaminado para el cierre, pese a que Ramiro Peña también conectó sencillo en esa misma entrada, aunque Salazar fue retirado en home.

En la novena alta, Charros intentó reaccionar con base por bolas a Jared Walsh y sencillo de Joshua Fuentes, pero no consiguió acercarse en la pizarra. El último out llegó con rodado de Billy Hamilton para jugada forzada, sellando el triunfo de Sultanes de Monterrey y la barrida ante Charros de Jalisco.

Te puede interesar: