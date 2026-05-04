García Orozco lo deja claro: Santander acertó en las jugadas polémicas del América vs Pumas

Roberto García Orozco avala las decisiones clave del árbitro Luis Enrique Santander en el América vs Pumas y explica cada jugada polémica del duelo de ida de los cuartos de final

El arbitraje del Clásico Capitalino entre América y Pumas volvió a colocarse en el centro de la conversación tras las decisiones de Luis Enrique Santander en un partido cargado de intensidad. Sin embargo, el especialista en arbitraje, Roberto García Orozco, analizó las acciones más polémicas y respaldó el trabajo del silbante, asegurando que actuó conforme al reglamento en momentos determinantes.

García Orozco destacó que Santander tuvo un desempeño “bastante aceptable”, resaltando su posicionamiento en el campo y la forma en la que resolvió las jugadas clave. Para el exsilbante, más allá de la polémica, las decisiones tuvieron sustento reglamentario.

La ventaja que derivó en gol de Pumas

Una de las primeras jugadas discutidas ocurrió al minuto 44, cuando el árbitro decidió no detener el partido tras una falta previa de Rodrigo Dourado sobre Rodrigo López. El jugador de Pumas terminó cayendo sobre la pierna del defensa azulcrema Cristian Borja, quien salió del campo por lesión y fue trasladado al hospital. La acción derivó en el segundo gol de Pumas, anotado por Uriel Antuna. García Orozco explicó que la decisión fue correcta, ya que la única obligación de detener el juego de inmediato es en un choque de cabezas.

“Desafortunadamente López, al momento de caer, cae sobre el jugador defensor del América y se produce la lesión, pero el árbitro en ese momento no sabe la consecuencia de la acción. Él aplica la ventaja porque existe la infracción de Dourado. Como consecuencia cae la anotación del equipo Pumas. Me parece que aplica correctamente la ventaja, aunque es desafortunada la lesión del jugador americanista”, detalló.

Antuna marcó tras una jugada en la que Borja quedó lesionado. Imago 7

El penal por sujeción tras revisión del VAR

Otra de las acciones clave fue el penal señalado tras una sujeción dentro del área de Adalberto Carrasquilla sobre Rodrigo Dourado al minuto 75. En este caso, García Orozco reconoció que fue la única jugada que Santander no detectó en tiempo real, pero destacó la intervención del VAR.

“Si hacemos la descripción de la jugada, quien inicia la sujeción es Carrasquilla. Pareciera que Dourado también lo abraza, pero es un forcejeo para quitarse la marca del defensor. Hay que recordar que esta sujeción se realiza sin posibilidad de disputar el balón y tiene impacto sobre su adversario, lo que califica el VAR para sancionar el penal”, explicó, señalando que la decisión cumple con los criterios.

¡OTRO PENAL PARA EL AMÉRICA! ¡GOOOOL DE ZENDEJAS DESDE LOS ONCE PASOS! 🔥⚽



Terrible error de Pumas en el área. Zendejas anota desde el manchon penal #MasQueUnPartido pic.twitter.com/Oa7DDsN9w0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 4, 2026

El segundo penal a favor del América

La jugada más polémica del encuentro fue el segundo penal para América. Sobre esta acción, el exárbitro fue claro al señalar que hubo una patada imprudente del defensor Nathan Silva al intentar despejar el balón, cuando Henry Martín disputaba la posesión dentro del área.

“Henry Martín gana la posesión y el defensor llega tarde. Hay una patada imprudente y Santander, bien posicionado, sanciona correctamente el penal”, afirmó, destacando que el VAR ratificó la decisión tomada en el campo.

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Un arbitraje bajo presión

García Orozco también resaltó la dificultad del contexto, al tratarse de un partido mediático y de alta tensión. A pesar de ello, consideró que Santander mostró personalidad para tomar decisiones importantes, incluso en situaciones complejas como sancionar dos penales en los minutos finales.

Finalmente, el análisis concluye que, más allá de la polémica generada en la cancha y en la opinión pública, las decisiones arbitrales tuvieron sustento en el reglamento. Un partido intenso que dejó debate, pero también una postura clara desde el análisis arbitral profesional.

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