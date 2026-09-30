Renata Zarazúa termina su racha de derrotas: gana en su estreno en el China Open y será rival de Sabalenka en la segunda ronda

La mexicana vence a la húngara Anna Bondar, su primer triunfo desde el WTA 1000 de Toronto a inicio del mes de agosto

Renata Zarazúa gana en Beijing | Justin Ford / Getty Images via AFP

Renata Zarazúa vuelve a la senda del triunfo en su debut en el WTA y cobró revancha de la húngara Anna Bondar, quien la había eliminado en Seúl hace menos de 10 días (2-6, 6-3 y 6-1), pero ahora el triunfo fue para la mexicana en sets seguidos, 7-6 (4) y 6-3.

La tenista mexicana llegó al WTA 1000 de China con seis derrotas al hilo y el inicio no fue el mejor. El servicio no estuvo del lado de ninguna tenista (6 de los primeros 9 puntos fueron breaks), con Zarazúa teniendo poca fortuna, ya que ella perdió los tres puntos de quiebre en contra y solo logró rubricar tres de los 11 con el saque de la húngara.

Pese a esos inconvenientes, Zarazúa tuvo que levantar un 1-3 y 3-5. Salvó dos set points con el servicio de Bondar y llevó el juego al desempate, en el que la húngara solo ganó uno de cinco puntos con su servicio, terminando la primera manga en 1 hora y 21 minutos.

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Bondar quebró de nueva cuenta el servicio de Renata para iniciar el segundo set, pero la mexicana se llevó los últimos cinco puntos para remontar y terminar el partido tras 2 horas y 14 minutos en pista.

Las estadísticas nos muestran que Bondar solo ganó 50.9% de sus puntos con el primer servicio (29 de 57), pero cuando fallaba esa primera ejecución, la ventaja fue para la mexicana, quien ganó 21 de 32 puntos con el segundo servicio de la húngara. Eso le llevó a genera 15 oportunidades de quiebre, rubricando cinco.

Renata Zarazúa se enfrentará en la segunda ronda a Aryna Sabalenka, la número 2 del mundo. Será el segundo partido entre las tenistas, tras el duelo en la Ronda de 32 en Brisbane en 2025, que la ex número 1 del mundo ganó en dos sets, 6-4 y 6-0.

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Termina la racha de derrotas de Renata Zarazúa

La última victoria de Renata Zarazúa había sido en la primera ronda del WTA 1000 de Toronto, por 6-4, 0-6 y 6-1 ante Tamara Korpatsch. Acumulaba seis derrotas al hilo.