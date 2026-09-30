Rebeca Bernal no para: marca y Manchester United vence al Durham en la Players Cup

La defensa mexicana abrió el marcador y consiguió su tercer gol en la Players Cup con el conjunto inglés

Bernal anota en la goleada del Manchester United | NEWS IMAGES /NURPHOTO VIA AFP

Rebeca Bernal volvió a aparecer en el marcador con Manchester United, esta vez durante la victoria 5-1 sobre Durham en la fase de grupos de la Players Cup. La defensa mexicana abrió el camino para el conjunto dirigido por Eva Olid y consiguió su tercera anotación en el torneo.

Manchester United comenzó el encuentro con cambios respecto al equipo que había enfrentado a West Ham el fin de semana. Bernal fue colocada en el mediocampo junto a Mared Griffiths, mientras el equipo buscaba mantener la posesión y generar oportunidades desde los primeros minutos.

La mexicana respondió al planteamiento al minuto 11, cuando consiguió llevar el balón hasta el fondo de la portería para poner el 1-0. El tanto significó el tercero de la mexicana en el torneo.

MÁS INFORMACIÓN: Rebeca Bernal marca doblete en su primer partido como titular con el Manchester United

Durham encontró la respuesta ocho minutos después por medio de Lucy Watson, quien igualó el encuentro al 19′. A partir de entonces, el marcador no volvió a moverse durante el primer tiempo y ambos equipos llegaron al descanso con el 1-1.

Manchester United retoma la ventaja en el segundo tiempo

El conjunto de Manchester volvió a ponerse arriba cerca de la hora de juego. Dominique Janssen ejecutó un tiro libre desde larga distancia y consiguió el 2-1 para United. Diez minutos después, Monica Jusu Bah amplió la diferencia con un disparo desde la parte superior del área y consiguió su primer gol con el club.

La producción ofensiva continuó en el cierre del encuentro. Mared Griffiths marcó antes del final del tiempo reglamentario y Elisabeth Terland apareció en el tiempo agregado para establecer el 5-1 definitivo.

MÁS INFORMACIÓN: Selección Mexicana Femenil anuncia convocatoria para la Fecha FIFA de octubre

Con el resultado, Manchester United consiguió su segunda victoria en dos partidos de la Players Cup. En su debut en la competencia había derrotado 10-1 a Sheffield United.

La mexicana continúa sumando participación en el torneo de copa, mientras Manchester United se prepara para regresar a la actividad de la Women’s Super League este fin de semana, cuando enfrentará a Liverpool en Leigh Sports Village.