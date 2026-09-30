Novak Djokovic consigue su primera victoria desde julio en el Abierto de China

El serbio volvió al triunfo tras 85 días al vencer a Nuno Borges en Beijing y amplió a 30-0 su récord invicto en el China Open

El veterano mantiene invicto en el torneo asiático | Reuters

Novak Djokovic volvió a celebrar un triunfo en el circuito después de casi tres meses. El serbio derrotó este miércoles al portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6 (7-2) en la primera ronda del China Open, resultado que representó su primera victoria desde el pasado 7 de julio, cuando superó a Felix Auger-Aliassime en los cuartos de final de Wimbledon.

El resultado también permitió a Djokovic extender una marca que permanece intacta en Beijing. El ganador de 24 títulos de Grand Slam llegó a 30 victorias y ninguna derrota en el torneo chino, certamen en el que no competía desde 2015. A sus 39 años, regresó a una cancha donde conquistó el campeonato en sus seis participaciones anteriores.

Djokovic llegó a China después de un tramo sin triunfos que comenzó tras Wimbledon. Desde aquel partido ante Auger-Aliassime, había perdido sus siguientes tres encuentros oficiales, frente a Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon, Thiago Tirante en Cincinnati y Mariano Navone en la primera ronda del US Open. Su duelo contra Borges significó además su primer partido desde finales de agosto.

Djokovic mantiene su dominio en el China Open

El serbio tomó el control desde el primer set ante Borges, número 49 del ranking ATP. Djokovic consiguió el único quiebre del encuentro durante el primer turno de saque del portugués y protegió esa diferencia para quedarse con el parcial por 6-3. El partido tuvo mayor equilibrio en la segunda manga, cuando ambos mantuvieron su servicio hasta llegar al desempate.

El encuentro también presentó un momento de atención para Djokovic. Con el marcador 3-2 en favor de Borges durante el segundo set, el seis veces campeón en Beijing solicitó la presencia del fisioterapeuta. El serbio pudo continuar y respondió con dos juegos de servicio en blanco antes de llevar la definición al tie-break.

Fue en ese desempate donde el exnúmero uno del mundo estableció diferencias. Djokovic tomó una ventaja de 5-1 y cerró el tie-break por 7-2 para asegurar su lugar en los octavos de final. Además, terminó el encuentro con ocho aces y ganó el 88% de los puntos que disputó con su primer servicio, uno de los factores que le permitieron limitar las oportunidades de Borges.

Novak Djokovic alcanza un histórico 30-0 en Beijing

La victoria mantuvo una estadística que acompaña a Djokovic desde su primera aparición en el torneo: 30 partidos disputados y 30 triunfos en el China Open. El serbio levantó el título en 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015, por lo que su regreso once años después de su última participación prolongó una racha que ningún rival ha podido terminar.

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El partido también dejó uno de los intercambios de la jornada. Cerca del cierre, Djokovic y Borges protagonizaron un punto de 29 golpes en pleno desempate, con el serbio como ganador después de un intercambio desde el fondo. Djokovic necesitó varios segundos para recuperar el ritmo antes de completar la victoria y asegurar su boleto a la siguiente ronda.

El siguiente rival de Djokovic será el chino Yunchaokete Bu, número 104 del ranking, quien recibió una invitación para disputar el torneo y eliminó al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6-2, 5-7 y 6-4. Djokovic buscará mantener su paso perfecto en Beijing y avanzar en un torneo donde persigue su primer título de la temporada 2026.