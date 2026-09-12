Rybakina destrona a Sabalenka en Nueva York y conquista su primer US Open

La kazaja venció por segunda vez a Sabalenka en una final de Grand Slam durante la temporada 2026

La campeona del Australian Open cerró la temporada con otro título | Reuters

Elena Rybakina cerró la temporada de Grand Slams con otro golpe sobre Aryna Sabalenka. La kazaja se proclamó campeona del US Open 2026 tras imponerse por 6-4, 5-7 y 6-2 en la final disputada en el Arthur Ashe Stadium, resultado con el que consiguió por primera vez el título en Nueva York y frustró el intento de la bielorrusa de levantar el trofeo por tercer año consecutivo. El encuentro necesitó dos horas y 21 minutos para definir a la nueva campeona.

Rybakina llegó a Flushing Meadows con la oportunidad de completar una temporada que comenzó también con un título de Grand Slam. En enero ya había derrotado a Sabalenka en la final del Australian Open y volvió a encontrar la fórmula ante la hasta ahora número uno del mundo. Después de quedarse con el primer parcial por 6-4, la kazaja vio cómo su rival reaccionó para llevarse el segundo 7-5 y mandar la definición hasta un tercer set.

La respuesta de Rybakina llegó en el momento que decidía el campeonato. Con el partido igualado a un set por lado, la nacida en Moscú y representante de Kazajistán recuperó el control y sentenció el último parcial por 6-2. Sabalenka ya había demostrado capacidad para extender la batalla, pero no logró completar la remontada ante una rival que volvió a imponerse en uno de los escenarios de mayor peso del circuito femenino.

El resultado terminó además con una racha que Sabalenka había construido en Nueva York. La bielorrusa llegó a la final con 19 victorias consecutivas en el US Open y buscaba convertirse en la primera tenista desde Serena Williams, campeona entre 2012 y 2014, en ganar tres ediciones seguidas. Rybakina cerró esa posibilidad y añadió el US Open a su colección de títulos de Grand Slam.

Este es el tercer Major de la carrera de Rybakina, después de Wimbledon 2022 y el Australian Open 2026. Su triunfo también la convirtió en apenas la tercera jugadora desde el año 2000 capaz de conquistar el Australian Open y el US Open durante una misma temporada, después de Angelique Kerber en 2016 y la propia Sabalenka en 2024. Con tres de los cuatro grandes ya en su palmarés, Roland Garros es el único que le falta para completar el Career Grand Slam.

La rivalidad entre ambas volvió a inclinarse del lado de Rybakina cuando había un campeonato de por medio. La kazaja mejoró su registro frente a Sabalenka a ocho victorias y 10 derrotas, pero sus tres triunfos más recientes contra ella llegaron en finales de peso: las WTA Finals de 2025, el Australian Open de enero y ahora el US Open. Sabalenka había conseguido derrotarla durante 2026 en Indian Wells y Miami, pero no pudo repetir el resultado en Nueva York.

El trofeo tendrá además consecuencias directas en la clasificación mundial. Rybakina ya había asegurado desde los cuartos de final que desplazaría a Sabalenka de la cima del ranking, independientemente del resultado de la final. La campeona del US Open aparecerá como número uno de la WTA por primera vez en su carrera y se convertirá en la jugadora número 30 en alcanzar esa posición. Sabalenka dejará el primer puesto después de permanecer 99 semanas consecutivas en la cima.

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Rybakina termina así el US Open con su tercer título de la temporada 2026 y el número 14 de su trayectoria profesional. Nueva York representaba uno de los pendientes dentro de su carrera y terminó transformándose en el escenario donde confirmó el cambio en la cima del tenis femenil.

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