Muere luchador de la UFC, Allan Nascimento, de un aparente ataque al corazón

La UFC informó en Instagram el fallecimiento del luchador brasileño, quien tuvo su última pelea en junio y la perdió

Allan Nascimento fue hallado inconsciente. Foto: IG @allanpuroosso

Luto en la Ultimate Fighting Championship (UFC). El luchador brasileño Allan Nascimento falleció este lunes, de 34 años, a causa de “un aparente ataque cardiaco mientras dormía”, informó en redes sociales la organización de artes marciales.

“Nuestro querido peleador de peso mosca, Allan Nascimento, fue hallado inconsciente tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía. A pesar de los esfuerzos del equipo médico que acudió al lugar, se confirmó su fallecimiento allí mismo”, se lee en la cuenta oficial de Instagram de la UFC.

Originario de Sao Paulo, el carioca tuvo su última pelea en junio: perdió por decisión dividida en tres asaltos, en el evento UFC Fight Night.

“Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias acompañan a la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en estos momentos increíblemente difíciles”, cerró la UFC en su mensaje.

Allan Nascimento, uno de los boxeadores “más amables”

A pesar de que su trayectoria no fue de las más brillantes, Allan Nascimento dejó un legado de amabilidad y bueno humor, dentro de un deporte que exige agresividad física y mental.

Con una estatura de 1.73 metros y 57 kilos de peso, el brasileño registró un récord de 22 victorias y 7 derrotas en su carrera, la cual inició profesionalmente en 2011.

Según el sitio oficial de la UFC, Allan Nascimento era miembro del famoso equipo ‘Chute Boxe Diego Lima’. Subió al Octágono seis veces, acumulando un récord de 4-2 y construyendo una reputación de rival habilidoso. De sus 22 triunfos, ‘Puro Osso’ logró 16 por sumisión, es decir, que obliga a su contrincante a rendirse voluntariamente.

El útimo combate que perdió en junio, por decisión dividida, fue ante el estadounidense Mitch Raposo. La pelea se celebró en Las Vegas, mismo escenario donde Conor McGregor perdió frente a Max Holloway por nocaut técnico, en julio.

“Hoy he perdido a un hermano, un tipo que era verdaderamente único, y el dolor es insoportable”, expresó en un comunicado su compatriota Charles Oliveira, quien es peso ligero número 3 del ranking de la UFC. Fueron amigos toda la vida.

Nascimento compartió un vínculo especialmente cercano con el excampeón de peso ligero y actual poseedor del título BMF.

Por su parte, y de acuerdo con NBC News, Caio ‘The Natural’ Borralho afirmó que Allan Nascimento fue “uno de los boxeadores más amables que he conocido”.

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