Autogol histórico de Casemiro frena al Inter Miami y deja el liderato de la MLS en el aire

El fútbol, caprichoso por naturaleza, dictó una sentencia idéntica para los dos titanes que devoran la Conferencia Este de la MLS.

Casemiro | Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

En una jornada que prometía revoluciones en la cima, tanto el sublíder Inter Miami como el vanguardista Nashville SC firmaron un armisticio de 2-2 en sus respectivos frentes. La distancia de dos puntos se mantiene intacta, pero el aroma a pólvora quedó flotando en el aire de cara al colosal duelo directo que sostendrán a mediados de mes.

El calvario rosa de Casemiro y el retorno del Rey en Fort Lauderdale

El Chase Stadium latía con el pulso de las grandes tardes. Había dos focos magnéticos en la cancha: el regreso Lionel Messi, el futbolista más caro de ls MLS,tras sus vacaciones mundialistas y el estreno en casa del “Gladiador” brasileño, Casemiro. Portando su tercer vestimenta, el libreto comenzó de forma inmejorable cuando el eterno Luis Suárez frotó la lámpara al minuto 16 para abrir el marcador con un zapatazo estruendoso de media distancia.

Sin embargo, el destino le tenía guardada una emboscada al exmediocampista del Real Madrid. Al minuto 34, el juvenil Taha Habroune desbordó por la banda y lanzó un centro envenenado, raso, de esos que queman las piernas de los defensas. Fue ahí donde la mala fortina hizo su aparición. En su afán de apagar el incendio, Casemiro se barrió con vehemencia, pero el balón tomó la trayectoria maldita directa hacia las redes de Rocco Ríos Novo.

Un silencio sepulcral recorrió las gradas: era el primer autogol oficial en los 15 años de carrera profesional de Casemiro. Para un futbolista que ha ganado cinco Champions Leagues basando su fe en la precisión milimétrica del corte, la acción fue una puñalada de ironía.

A pesar de que la pizarra se movió antes del descanso gracias a una avivada del juvenil Noah Allen al 45+5′, y de que Messi ingresó al 52′ para sacudir los postes rivales, el Columbus Crew marcó el 2-2 definitivo al minuto 84 por medio de Brais Méndez. Casemiro cerró su noche agridulce con una tarjeta amarilla al 82′, cargando con el peso de saber que su infalibilidad defensiva había caducado en Florida.

Nashville se duerme en los laureles de la capital

A cientos de kilómetros, en el Audi Field de Washington, Nashville SC tenía la mesa servida para escaparse en solitario. El libreto en la primera mitad rozó la perfección artística. Al minuto 32, el infalible ariete Sam Surridge anotó un penal (firmando su décimo tanto de la campaña), y apenas ocho minutos después, Shakur Mohammed fusiló las redes para decretar un aparente y lapidario 2-0 antes de irse al descanso.

Pero Nashville pecó de soberbia. En el complemento, el D.C. United se transformó en un vendaval de orgullo. Silvan Hefti recortó distancias al 56′ y el asedio total de los locales encontró su recompensa al minuto 77, cuando el israelí Tai Baribo firmó el empate definitivo ante la mirada atónita de la zaga de Tennessee. Nashville, al igual que Miami, se marchó a los vestidores maldiciendo las ventajas dilapidadas.

La batalla del Geodis Park: Sin margen de error

La tregua obligada en esta jornada solo hace que el plato fuerte de la temporada luzca aún más intimidante. Nashville SC lidera la conferencia con 40 puntos, pero siente la respiración en la nuca del Inter Miami, que acecha con 38 unidades.

El próximo sábado 15 de agosto, el espectacular Geodis Park de Tennessee albergará un choque de trenes que va más allá de los tres puntos. Es la reedición de aquella mítica e interminable tanda de penales de la Leagues Cup 2023, pero ahora con un Casemiro sediento de revancha y un Messi completamente afinado. Quien salga vivo de ese feudo, se adueñará por completo del trono del Este.

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