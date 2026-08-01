Agenda deportiva de agosto 2026 en EE. UU. para latinos: Fechas, horarios y dónde ver en vivo

La actividad en el mundo del deporte para agosto de 2026 en Estados Unidos llega con una gran intensidad y tenemos una guía completa para no perderse las emociones de este verano.

Joao Pedro y la Premier Legue están de vuelta | DAVID GRAY / AFP.

La actividad en el mundo del deporte para agosto de 2026 en Estados Unidos llega con una intensidad sin precedentesmarcada por el regreso de las grandes ligas del futbol europeo, el arranque de la esperada Leagues Cup, la definición de la temporada regular en la MLB, el cierre de los Grand Slams con el US Open y un calendario repleto de competencias en América Latina y la Fórmula 1.

Para que no te pierdas ningún detalle desde territorio estadounidense, te presentamos la guía completa con fechas exactas, canales oficiales y los tres horarios principales de EE. UU. (Este, Centro y Pacífico) para la comunidad hispana.

Fútbol: El regreso de las ligas y torneos de clubes

Leagues Cup 2026 (MLS vs. Liga MX)

El torneo norteamericano reúne a los clubes de la Major League Soccer y la Liga MX en busca de la gloria continental con un formato dinámico.

Cuándo: Del 4 de agosto al 6 de septiembre de 2026.

Partidos inaugurales (4 de agosto):

FC Cincinnati vs. Pachuca: 7:30 PM ET / 6:30 PM CT / 4:30 PM PT

Charlotte FC vs. Pumas UNAM: 9:00 PM ET / 8:00 PM CT / 6:00 PM PT

Fase Final: Cuartos de final del 25 al 27 de agosto.

Dónde ver en EE. UU.: Exclusivo en streaming a nivel global por Apple TV (MLS Season Pass), con selección de partidos en canales de televisión abierta y cable (FOX Sports y Univision).

Premier League de Inglaterra (Temporada 2026/27)

La liga más competitiva del planeta arranca su nueva campaña con estrellas internacionales en busca del cetro inglés.

Cuándo: Inicia el sábado 15 de agosto de 2026.

Horarios habituales de fines de semana:

7:30 AM ET / 6:30 AM CT / 4:30 AM PT

10:00 AM ET / 9:00 AM CT / 7:00 AM PT

12:30 PM ET / 11:30 AM CT / 9:30 AM PT

Dónde ver en EE. UU.: NBC Sports, Telemundo, Universo y Peacock.

LaLiga de España (Temporada 2026/27)

El fútbol ibérico calienta motores para proyectar el talento internacional hacia la afición hispana en Estados Unidos. Se espera que Vinicius Jr. renueve con el Real Madrid antes de empezar la competencia.

Cuándo: Jornada 1 del 14 al 16 de agosto de 2026.

Dónde ver en EE. UU.: ESPN, ESPN Deportes y ESPN+.

Liga Profesional de Argentina

El Torneo Clausura entra en una etapa decisiva con Boca Juniors, River Plate, Racing, Independiente y San Lorenzo peleando por los primeros lugares.

Cuándo: Actividad durante todo agosto.

Horarios habituales: Viernes a lunes entre 6:00 PM ET y 10:00 PM ET.

Dónde ver en EE. UU.: Fanatiz, TyC Sports Internacional y GolTV.

Campeonato Brasileiro Série A

El Brasileirão vive uno de los momentos más atractivos de la temporada con Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Internacional y Atlético Mineiro en la lucha por el campeonato.

Cuándo: Todo agosto.

Horarios habituales: Entre 3:00 PM ET y 8:30 PM ET.

Dónde ver en EE. UU.: Fanatiz y Globo Internacional.

Categoría Primera A de Colombia

Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Junior buscan asegurar su lugar en la fase definitiva del torneo.

Cuándo: Todo agosto.

Dónde ver en EE. UU.: Fanatiz y RCN Internacional.

Liga 1 de Perú

Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar mantienen la pelea por el Torneo Clausura.

Cuándo: Durante todo agosto.

Dónde ver en EE. UU.: Fanatiz.

Liga Pro de Ecuador

Independiente del Valle, Liga de Quito, Barcelona SC y Emelec protagonizan otra intensa batalla por el liderato.

Cuándo: Todo agosto.

Dónde ver en EE. UU.: ECDF Internacional y Fanatiz.

Primera División de Chile

Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica continúan la disputa por el campeonato.

Cuándo: Todos los fines de semana de agosto.

Dónde ver en EE. UU.: Fanatiz.

Liga Nacional de Honduras

El Torneo Apertura comienza con Olimpia, Motagua, Real España y Marathón como principales aspirantes.

Cuándo: Durante agosto.

Dónde ver en EE. UU.: Deportes TVC.

Liga Primera de Nicaragua

Real Estelí y Diriangén vuelven a encabezar la lucha por el campeonato.

Cuándo: Todo agosto.

Dónde ver en EE. UU.: FIFA+ y plataformas oficiales.

Liga Nacional de Guatemala

Comunicaciones, Municipal, Antigua GFC y Cobán Imperial disputan las primeras jornadas del Apertura.

Cuándo: Todo agosto.

Dónde ver en EE. UU.: Tigo Sports.

Liga Promerica de Costa Rica

Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés vuelven a protagonizar uno de los torneos más competitivos de Centroamérica.

Cuándo: Todo agosto.

Dónde ver en EE. UU.: FUTV Internacional.

Liga Panameña de Fútbol

Tauro FC, Plaza Amador, CAI y San Francisco FC buscan tomar ventaja en el Torneo Clausura.

Cuándo: Todo agosto.

Dónde ver en EE. UU.: COS Sports y plataformas digitales.

Béisbol: El pulso de la MLB y Pequeñas Ligas

Serie Mundial de Pequeñas Ligas (Little League World Series)

El histórico torneo infantil reúne en Williamsport, Pensilvania, a las mejores promesas del béisbol internacional.

Cuándo: Del 19 al 30 de agosto de 2026.

Horarios de transmisión:

De 1:00 PM ET (12:00 PM CT / 10:00 AM PT) hasta 7:00 PM ET (6:00 PM CT / 4:00 PM PT).

Dónde ver en EE. UU.: ESPN, ESPN Deportes y ESPN+.

Béisbol de las Grandes Ligas (MLB)

Agosto representa uno de los meses más importantes de la temporada regular rumbo a la postemporada. Y aunque Shohei Ohtani no ha regresado de su lesión, la Gran Carpa está llena de estrellas que brindarán series muy intensas.

Cuándo: Juegos diarios durante todo el mes.

Dónde ver en EE. UU.: FOX, FS1, TBS, ESPN, ESPN Deportes y MLB.TV.

Tenis: El cierre de los Grand Slams

US Open 2026

El último Grand Slam del año vuelve a reunir a las máximas figuras del tenis mundial en Nueva York.

Cuándo: Del 30 de agosto al 13 de septiembre de 2026.

Horario de inicio:

11:00 AM ET / 10:00 AM CT / 8:00 AM PT

Dónde ver en EE. UU.: ESPN, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+.

Automovilismo: Fórmula 1

El campeonato mundial disputa dos carreras fundamentales durante agosto antes de entrar en la recta final de la temporada.

Gran Premio de los Países Bajos (Zandvoort)

Fecha: Domingo 23 de agosto de 2026.

Hora de la carrera:

9:00 AM ET / 8:00 AM CT / 6:00 AM PT

Dónde ver en EE. UU.: ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y F1 TV Pro.

Un agosto para no despegarse de la pantalla

Agosto de 2026 ofrecerá un auténtico maratón deportivo para la comunidad latina que vive en Estados Unidos. Desde el regreso de las grandes ligas europeas y la Leagues Cup hasta los principales campeonatos de Sudamérica y Centroamérica, pasando por el desenlace de la temporada de Grandes Ligas, el inicio del US Open y el único Gran Premio de Fórmula 1 a celebrarse en Países Bajos, prácticamente todos los días habrá eventos de primer nivel para disfrutar por televisión o streaming.

Con esta agenda tendrás a la mano las fechas, horarios y plataformas para seguir a tus equipos y deportistas favoritos durante uno de los meses más intensos del calendario deportivo.

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