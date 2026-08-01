Franco Baresi 1994: el milagro que conmovió al Mundial de EE. UU.

El Mundial de Estados Unidos 1994 dejó imágenes imborrables, pero pocas tan heroicas como la de Franco Baresi.

Franco Baresi y Romario en EE. UU. 1994 | Daniel García AFP

Apenas 24 días después de una cirugía de rodilla, el capitán de Italia regresó para disputar los 120 minutos de la final contra Brasil y protagonizó una de las actuaciones defensivas más extraordinarias en la historia de la Copa del Mundo. Su fallecimiento este 31 de julio de 2026, a los 66 años, devuelve esa historia al primer plano del fútbol mundial.

El Mundial que convirtió a Baresi en una leyenda eterna

Cuando Italia aterrizó en Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo de 1994, Franco Baresi ya era uno de los mejores defensores del planeta. Sin embargo, nadie imaginaba que terminaría protagonizando una historia de resistencia física y fortaleza mental que trascendería el resultado de una final perdida.

El drama comenzó en Nueva York

18 de junio de 1994 | Italia 0-1 Irlanda

Italia inició su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos con una inesperada derrota 0-1 frente a Irlanda en el Giants Stadium de Nueva York. Al frente de la defensa aparecía Franco Baresi, el capitán y símbolo de la Azzurra, pero ni siquiera su liderazgo pudo evitar el tropiezo.

El conjunto irlandés sorprendió con un partido sólido y un gol que bastó para quedarse con la victoria, dejando a los italianos bajo una enorme presión apenas en su debut.

23 de junio | Italia 1-0 Noruega

Frente a Noruega, el panorama cambió por completo. Italia necesitaba ganar para mantenerse con vida y el encuentro pronto se complicó con la expulsión del portero Gianluca Pagliuca. Obligada a jugar con diez hombres durante gran parte del partido, la selección italiana encontró en Baresi a su principal sostén defensivo.

Sin embargo, en una acción para contener un avance rival, el capitán sufrió una grave lesión en la rodilla derecha. Incapaz de caminar con normalidad, abandonó el terreno de juego mientras la preocupación se apoderaba del cuerpo técnico y de sus compañeros.

La Azzurra terminó imponiéndose 1-0 gracias a un gol de Dino Baggio, un resultado que mantuvo vivas sus aspiraciones mundialistas. Sin embargo, la victoria tuvo un costo enorme: Italia había perdido a su capitán en el momento más delicado del torneo.

Un diagnóstico devastador

Los estudios médicos realizados después del encuentro confirmaron la peor noticia posible. El parte médico reveló una rotura del menisco interno de la rodilla derecha, una lesión cuyo tiempo estimado de recuperación era de entre dos y tres meses.

Con ese diagnóstico, la prensa internacional dio prácticamente por terminada la participación de Franco Baresi en el Mundial de Estados Unidos 1994. Nadie imaginaba entonces que la historia todavía guardaba uno de los regresos más extraordinarios en la historia de las Copas del Mundo.

La decisión que cambió la historia

25 de junio

Baresi fue sometido a una artroscopia en Nueva York. Durante la intervención se confirmó que los ligamentos cruzados permanecían intactos. Aquello abrió una pequeña esperanza. En lugar de regresar a Italia, el capitán tomó una decisión que definiría su carrera.

Se quedó en Estados Unidos.

Comenzó una rehabilitación intensiva con varias sesiones diarias mientras el resto del plantel disputaba las rondas eliminatorias.

Mientras Baggio hacía milagros… Baresi luchaba contra el dolor

Entre finales de junio y mediados de julio, Italia sobrevivió gracias a Roberto Baggio. Mientras “Il Divin Codino” eliminaba a Nigeria, España y Bulgaria con actuaciones memorables, Baresi seguía trabajando lejos de los reflectores. Años después reconocería que cada victoria de sus compañeros era la motivación necesaria para soportar el dolor de la recuperación.

La llamada de Sacchi

16 de julio

Un día antes de la final ocurrió otro golpe para Italia. Alessandro Costacurta quedó suspendido. Arrigo Sacchi necesitaba desesperadamente a su capitán. Tras una exigente prueba física, Baresi estaba listo.

La actuación perfecta ante Romário y Bebeto

17 de julio de 1994

Rose Bowl. Pasadena. Más de 94 mil aficionados presenciaron una de las mejores exhibiciones defensivas que se recuerdan en una final mundialista. Durante 120 minutos, Baresi neutralizó prácticamente por completo a la dupla brasileña formada por Romário y Bebeto. A pesar de haber sido operado apenas 24 días antes, completó el partido entero. Incluso cuando los calambres amenazaban con sacarlo del encuentro, rechazó abandonar el campo. Italia llegó viva a los penales gracias a su capitán.

El penal que nunca borró su grandeza

Como capitán pidió ejecutar el primer disparo italiano. Su tiro pasó por encima del travesaño. Después llegarían el fallo de Daniele Massaro y la imagen que marcó una generación. Roberto Baggio elevó su disparo.Brasil conquistó el tetracampeonato. Baresi rompió en llanto. Aquella fotografía terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más poderosos de la historia de los Mundiales. Paradójicamente, el penal fallado jamás eclipsó la enorme actuación que había firmado durante las dos horas anteriores.

Una carrera irrepetible

Más allá del Mundial de 1994, Franco Baresi dejó una huella imborrable.

Sus números:

20 temporadas con AC Milan.

719 partidos oficiales.

6 títulos de Serie A.

3 Copas de Europa.

2 Copas Intercontinentales.

Campeón del Mundo con Italia en 1982.

Subcampeón mundial en 1994.

El Milan retiró para siempre el dorsal número 6 en su honor.

El adiós de una leyenda

El 31 de julio de 2026, el AC Milan confirmó el fallecimiento de Franco Baresi a los 66 años, tras complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar que comenzó con la extirpación de un nódulo en 2025. El club, la Federación Italiana y numerosas instituciones del fútbol mundial rindieron homenaje al hombre que dedicó toda su carrera profesional al conjunto rossonero.

Los datos que hicieron eterno a Franco Baresi

Capitán de Italia en el Mundial de 1994.

Regresó apenas 24 días después de una cirugía de menisco.

Jugó los 120 minutos de la final contra Brasil.

Neutralizó a Romário y Bebeto en una de las mejores actuaciones defensivas registradas en una Copa del Mundo.

Ejecutó el primer penal de Italia en la tanda decisiva.

Disputó toda su carrera profesional con el AC Milan.

Su camiseta número 6 fue retirada por el club.

Es considerado uno de los mejores defensores de todos los tiempos.

Una derrota que se convirtió en inmortalidad

Italia perdió la Copa del Mundo en Pasadena, pero aquella tarde Franco Baresi ganó algo mucho más difícil de conquistar: el respeto unánime del fútbol. Su regreso imposible después de una cirugía, su liderazgo durante 120 minutos y la dignidad con la que soportó la derrota transformaron una final perdida en una de las historias más inspiradoras que ha dejado un Mundial.

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