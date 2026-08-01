Apertura 2026: dónde ver América vs Santos EN VIVO en EE.UU.

Las Águilas y los Guerreros miden fuerzas en la tercera fecha del torneo local en un duelo de pronóstico reservado. Consulta horarios, canales y streaming en EE.UU.

América recibe a Santos en la Jornada 3 | YURI CORTEZ / AFP

La Liga MX Apertura 2026 encenderá las pasiones del fútbol mexicano cuando el Club América y Santos Laguna se enfrenten este domingo 2 de agosto en la cancha del Estadio Azteca (temporalmente renombrado Banorte).

El encuentro marcará la continuación de la actividad de la Jornada 3 para ambas escuadras, en un certamen que empieza a tomar ritmo y que cuenta con una enorme expectativa entre la afición hispana en EE.UU.

América llega a este compromiso con la ventaja de la localía y buscando consolidarse bajo el nuevo proyecto de Guillermo Almada, tras mantenerse invicto en las primeras fechas luego de imponerse a Querétaro y empatar frente al Atlante.

Por su parte, Santos Laguna arranca su camino con la obligación histórica de sacudirse la presión acumulada, ya que llega muy necesitado de unidades tras registrar dolorosas derrotas consecutivas frente a Monterrey y Atlas en el inicio de la competencia, este último bajo sospecha de espionaje que ya fue denunciada ante la Federación Mexicana de Futbol.

Además del orgullo, el torneo otorga puntos vitales para el acomodo temprano en la tabla general, lo que eleva al máximo la intensidad de cada minuto en el terreno de juego.

Historial reciente de enfrentamientos

La balanza histórica en torneos cortos favorece a la escuadra azulcrema, especialmente jugando ante su público en la Ciudad de México:

Dominio en casa: Santos Laguna arrastra una hegemonía negativa en el nido de Coapa, ya que no consigue una victoria visitando al América desde noviembre de 2019 (Apertura 2019, marcador 1-2).

Santos Laguna arrastra una hegemonía negativa en el nido de Coapa, ya que no consigue una victoria visitando al América desde noviembre de 2019 (Apertura 2019, marcador 1-2). Último antecedente: En su más reciente choque oficial durante la fase regular del Clausura 2026, las Águilas se llevaron el triunfo con un contundente 3-0 en calidad de visitantes en el Estadio Corona.

En su más reciente choque oficial durante la fase regular del Clausura 2026, las Águilas se llevaron el triunfo con un contundente 3-0 en calidad de visitantes en el Estadio Corona. Tendencia de goles: Los duelos entre ambos suelen garantizar espectáculo; en sus últimos cinco enfrentamientos directos en liga se han promediado más de tres goles por partido, destacando empates vibrantes como el 2-2 en el Clausura 2023 y el triunfo americanista 4-3 en el Apertura 2023.

Horario del América vs Santos en EE.UU.

Costa Este (ET): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Hora del Centro (CT): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Costa Oeste (PT): 4:00 p.m.

Dónde ver América vs Santos en vivo en EE.UU.

La transmisión de este vibrante choque de la Liga MX estará disponible en distintas plataformas para la audiencia de EE.UU., de acuerdo con las cadenas oficiales de los partidos de las Águilas como local:

TV: TUDN USA / Univision (español)

TUDN USA / Univision (español) Streaming: ViX Premium / FuboTV

El partido se disputará en el Coloso de Santa Úrsula, un recinto con capacidad para más de 80,000 espectadores que se caracteriza por registrar excelentes entradas cuando recibe escuadras de gran convocatoria, gracias a la fiel afición que siempre acompaña a ambos clubes. Para esta edición del Apertura 2026, se proyecta una gran asistencia en las tribunas para apoyar a los de Coapa, así como un fuerte apoyo desde las pantallas en la Unión Americana.

América buscará aprovechar el dinamismo de su plantilla en casa para sumar tres puntos indispensables. Al mismo tiempo, Santos intentará imponer condiciones con su urgencia de salir de la parte baja y romper la racha negativa en el nido de Coapa. Con dos propuestas ofensivas y la urgencia de ganar, este compromiso promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada de fin de semana para los aficionados en EE.UU.

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