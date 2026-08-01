Messi y Musa lideran la rentabilidad en la MLS: quién está haciendo valer cada dólar invertido

La Major League Soccer entró en la recta decisiva de la temporada 2026 con una realidad que trasciende la tabla de posiciones: el rendimiento financiero de sus grandes figuras.

Petar Musa | Soobum Im / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

La actualización del MLSPA Salary Guide y las estadísticas oficiales de la liga muestran que Lionel Messi continúa siendo la mayor inversión del campeonato, mientras que Petar Musa se consolida como el delantero con la mejor relación entre costo y producción. La salida de Hugo Cuypers rumbo al Club de Fútbol Monterrey y la inactividad de Hirving “Chucky” Lozano completan un panorama que refleja distintas formas de administrar millones de dólares.

Messi: el futbolista más caro… y el que más impacto genera

Ningún jugador en la historia de la MLS ha recibido una compensación como la de Lionel Messi. Su salario garantizado asciende a 28.33 millones de dólares, una cifra superior a la nómina completa de la mayoría de los clubes de la liga. Sobre el papel parece una inversión descomunal, pero los números deportivos y comerciales muestran que el argentino sigue justificando esa apuesta, que avala incondicionalmente la directiva y el cuerpo técnico del equipo.

Los números de Messi

12 goles.

20 participaciones directas de gol, líder de la MLS.

Figura permanente del Inter Miami.

Principal activo comercial de toda la liga.

¿Cuánto cuesta su producción?

Cada gol tiene un costo aproximado de 2.36 millones de dólares .

. Cada participación directa de gol representa alrededor de 1.42 millones de dólares.

Pero la verdadera rentabilidad de Messi no se limita a las estadísticas, ya que cada partido del argentino representa estadios llenos, un notable incremento en la venta de boletos y audiencias masivas tanto en Apple TV como en la televisión internacional. Asimismo, su impacto impulsa con fuerza la venta de camisetas y mercancía oficial, al mismo tiempo que genera un mayor atractivo para patrocinadores e inversionistas; de este modo, en términos empresariales, Messi no solo gana partidos; aumenta el valor económico de toda la MLS.

Petar Musa: el mejor negocio de la temporada

Si Messi domina el impacto comercial, Petar Musa domina la eficiencia deportiva. El delantero croata del FC Dallas percibe un salario base de 2.45 millones de dólares y actualmente lidera la carrera por la Bota de Oro con 13 anotaciones.

Los números de Musa

13 goles.

Salario base de 2.45 millones de dólares.

Cada gol le cuesta al FC Dallas aproximadamente 188 mil dólares.

En otras palabras, cada gol de Musa cuesta cerca de doce veces menos que uno de Messi.

Su rendimiento explica por qué el FC Dallas se mantiene competitivo. Sin una plantilla repleta de figuras internacionales, Musa se ha convertido en el principal responsable de la producción ofensiva del equipo y en uno de los fichajes más rentables de toda la liga.

Además, fue convocado al MLS All-Star y representó a Croacia durante el Mundial 2026, consolidándose como uno de los delanteros con mayor proyección del campeonato.

Así marcha la carrera por la Bota de Oro

La salida de Hugo Cuypers modificó completamente la clasificación de goleadores.

Los cinco mejores anotadores:

Petar Musa (FC Dallas): 13 goles.

13 goles. Lionel Messi (Inter Miami): 12 goles.

12 goles. Nicolás Fernández (New York City FC): 12 goles.

12 goles. Preston Judd (San Jose Earthquakes): 11 goles.

11 goles. Martín Ojeda (Orlando City SC): 11 goles.

La pelea por el título de goleo promete mantenerse abierta durante toda la segunda mitad de la temporada.

Hugo Cuypers dejó un vacío difícil de llenar

Antes de marcharse al Club de Fútbol Monterrey, Hugo Cuypers era el delantero más efectivo de la MLS.

Así terminó su etapa con Chicago Fire:

13 goles.

2 asistencias.

989 minutos disputados.

Un gol cada 76 minutos.

Una participación de gol cada 66 minutos.

Chicago Fire aceptó una transferencia valorada en 7.5 millones de dólares, más 500 mil dólares en variables, liberando además una plaza de Jugador Franquicia tras la llegada de Robert Lewandowski. La salida del belga no sólo modifica la lucha por la Bota de Oro; también obliga a Chicago a reconstruir su ataque para la segunda parte de la campaña.

El otro extremo: un salario millonario sin retorno

En el lado opuesto aparece Hirving “Chucky” Lozano.

El mexicano posee una compensación garantizada de 9.33 millones de dólares, una de las más altas de la MLS. Sin embargo, continúa sin disputar un solo minuto con San Diego FC.

Su temporada en números:

0 minutos.

0 goles.

0 asistencias.

Hasta ahora, la inversión realizada por el club no ha producido ningún rendimiento deportivo, convirtiéndose en uno de los contratos menos rentables del campeonato.

Otros contratos que también están respondiendo

Además de Messi y Musa, varios futbolistas han demostrado que la inversión realizada por sus clubes está dando resultados.

Nicolás Fernández (New York City FC) 12 goles. Comparte el segundo lugar de la tabla de goleo. Se consolidó como el principal referente ofensivo del NYCFC.

Martín Ojeda (Orlando City SC) 11 goles. Es el jugador más determinante del ataque de Orlando. Ha mantenido al club en la pelea por los primeros puestos del Este.

Preston Judd (San Jose Earthquakes) 11 goles. Una de las grandes revelaciones ofensivas de la temporada. Su rendimiento supera ampliamente las expectativas generadas por su inversión.



¿Quién ofrece más por cada dólar?

Petar Musa (FC Dallas) Salario base: 2.45 millones de dólares . Goles: 13 . Es la mejor relación costo-beneficio de la MLS. Cada anotación le cuesta al club alrededor de 188 mil dólares , la cifra más baja entre los grandes goleadores del torneo.

Lionel Messi (Inter Miami) Salario garantizado: 28.33 millones de dólares . Goles: 12 . Es la mayor inversión de la liga, pero también el jugador con mayor impacto deportivo y comercial. Su influencia trasciende los goles gracias al incremento en ingresos por boletaje, televisión, patrocinadores y venta de mercancía.

Nicolás Fernández (New York City FC) Goles: 12 . Se ha convertido en una de las revelaciones ofensivas de la temporada y ofrece un rendimiento muy superior al esperado para su nivel salarial.

Hugo Cuypers (Chicago Fire) Goles antes de su transferencia: 13 . Dejó la MLS como el delantero más efectivo del campeonato, con un promedio de un gol cada 76 minutos, antes de ser transferido al Club de Fútbol Monterrey.

Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC) Salario garantizado: 9.33 millones de dólares . Goles: 0 . Continúa sin registrar minutos, goles ni asistencias, por lo que representa, hasta el momento, uno de los contratos con menor retorno deportivo entre los futbolistas mejor remunerados de la liga.



La gran lección de la MLS

La actualización salarial deja una conclusión contundente: el tamaño del contrato no garantiza el éxito. Con la Leagues Cup y la recta final de la temporada regular en el horizonte, la clasificación no solo se definirá por los puntos. También por la capacidad de cada franquicia para convertir millones de dólares, que gastan en contrataciones, en goles, victorias y aspiraciones reales al campeonato.

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