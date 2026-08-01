¿Cuándo juega Brasil contra India? Fecha confirmada y guía para verlo en Estados Unidos

Sin Neymar y con Ancelotti al mando, Brasil enfrentará a India en un amistoso que abre un nuevo ciclo para la Canarinha

Brasil tendrá su primer partido oficial tras el Mundial | Lars Baron / AFP

El fútbol mundial tendrá una cita que muchos aficionados llevaban tiempo esperando. Brasil e India jugarán un amistoso histórico el próximo 3 de octubre de 2026 en el Estadio Salt Lake de Calcuta, también conocido como Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. Será la primera vez en la historia que ambas selecciones se enfrenten, un dato que por sí solo ya genera muchísima expectativa entre los fanáticos del deporte rey.

Cuándo y a qué hora ver el partido desde Estados Unidos

Según los organizadores del evento, el silbatazo inicial está previsto entre las 7:00 y las 7:30 de la noche, hora local de India. Haciendo la conversión para los aficionados que siguen el fútbol desde territorio estadounidense, el partido arrancaría en la mañana, aproximadamente entre las 9:30 y 10:00 a.m. hora del este (ET) del sábado 3 de octubre, debido a la enorme diferencia horaria entre ambos países.

Sobre la transmisión en Estados Unidos todavía no hay un canal confirmado oficialmente, algo bastante común en amistosos internacionales que se disputan fuera de Norteamérica o Sudamérica. Lo más recomendable para los aficionados hispanos en el país es mantenerse atentos a plataformas como Peacock, Universo y TUDN, que suelen quedarse con los derechos de los partidos de la Canarinha.

El primer partido de Ancelotti después del Mundial

Este amistoso tiene un condimento especial porque será el primer compromiso de Carlo Ancelotti al mando de Brasil desde la eliminación en el Mundial de 2026, donde el equipo cayó 2-1 ante Noruega en octavos de final. El estratega italiano ya había dejado clara su intención de reconstruir el proyecto, apuntando directamente a la Copa América 2028 y al Mundial 2030 como los grandes objetivos del nuevo ciclo.

La gira asiática y oceánica arrancará con dos duelos ante Australia el 25 y 29 de septiembre, y cerrará con este histórico cruce ante India el 3 de octubre. Ancelotti ya anunció que aprovechará estos partidos para convocar caras nuevas y darle rodaje a jugadores jóvenes, con la mirada puesta también en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El fin de una era en la Canarinha

Lo que hace todavía más significativo este momento es que Brasil afrontará este proceso sin Neymar, quien confirmó su retiro de la selección apenas unos días antes del anuncio del amistoso. El histórico goleador de la Canarinha, con 80 tantos en su cuenta personal, cierra así un capítulo que arrancó en 2010 y que marcó a toda una generación de aficionados brasileños.

Para el fútbol indio, recibir a un cinco veces campeón del mundo representa uno de los partidos más importantes en la historia de su selección. Calcuta, apodada la meca del fútbol indio, ya tiene experiencia recibiendo a Brasil en categorías juveniles, y ahora se prepara para vivir una fiesta con la selección mayor pisando suelo indio por primera vez.

Te puede interesar: