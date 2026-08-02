Pumas en Leagues Cup: entre la ilusión y las decepciones

Los Pumas de la UNAM afrontan una nueva edición de la Leagues Cup con la misión de romper una barrera que los ha perseguido desde que el torneo adquirió su formato moderno.

Esteban Solari, director técnico de los Pumas de la UNAM | Claro Sports

El conjunto universitario ha mostrado capacidad para competir en la fase de grupos, pero también ha sufrido eliminaciones dolorosas que reflejan la irregularidad de sus proyectos deportivos frente a los clubes de la MLS.

Una historia marcada por altibajos

Desde su primera participación en la Leagues Cup, Pumas ha transitado por etapas muy distintas. Ha protagonizado actuaciones convincentes y ha impulsado el crecimiento de jóvenes canteranos, pero también ha quedado exhibido en partidos donde la diferencia física y la profundidad de plantilla terminaron marcando la diferencia.

A diferencia de otros clubes mexicanos, los universitarios han logrado superar la fase inicial en las ediciones recientes del torneo. Sin embargo, la ronda de eliminación directa se ha convertido en su principal obstáculo.

Los jugadores que marcaron la historia reciente

César “Chino” Huerta

El extremo mexicano fue el futbolista más desequilibrante de Pumas durante las últimas participaciones internacionales. Se convirtió en el principal generador de oportunidades ofensivas y un referente en el uno contra uno. Lideró al equipo en momentos de mayor presión y se convirtió en el rostro ofensivo del proyecto universitario.

Jorge Ruvalcaba

Su crecimiento coincidió con las mejores actuaciones recientes del club. Anotó un gol de gran hechura frente al Inter Miami. Logró ser un revulsivo habitual desde el banquillo, lo que permitió su consolidación como una de las principales promesas auriazules.

Gabriel “Toro” Fernández

Antes de salir del club, fue el delantero más efectivo de los universitarios gracias a sus goles decisivos en la fase de grupos. Fue la figura en la victoria 3-0 sobre DC United. Él fue el referente ofensivo universitario durante la edición 2023.

Los entrenadores: cuatro proyectos, cuatro historias distintas

Andrés Lillini (2021)

Fue el estratega con mejores resultados internacionales. Alcanzó las semifinales y compitió de igual a igual frente a León. Potenció a un plantel limitado.

Antonio Mohamed (2023)

Llegó con prestigio de campeón, pero el torneo dejó sensaciones encontradas. Tuvo buen rendimiento en fase de grupos. Pero sufrió una eliminación inesperada frente a Querétaro. El equipo perdió contundencia en el momento decisivo.

Gustavo Lema (2024)

Vivió una campaña llena de contrastes. Lo positivo fue que obtuvo una victoria importante sobre Vancouver Whitecaps. Lo negativo fue aquella derrota 4-0 ante Seattle Sounders, la peor goleada sufrida por Pumas en la historia de la Leagues Cup.

Efraín Juárez (2025)

Su equipo mostró personalidad y una propuesta ofensiva atractiva. Disputó partidos intensos frente a Atlanta United y Orlando City y logró la clasificación a la fase eliminatoria. Pero quedó en deuda con la eliminación frente al Inter Miami.

Las grandes fortalezas de Pumas

A pesar de las eliminaciones, el torneo también ha dejado señales positivas para el conjunto universitario.

Lo mejor

Ha superado la fase de grupos en las ediciones recientes.

Su cantera ha encontrado una vitrina internacional.

Varios jóvenes consiguieron consolidarse en el primer equipo gracias a este torneo.

El estilo ofensivo suele generar partidos atractivos frente a clubes de la MLS.

Los momentos más difíciles

La goleada frente a Seattle (2024)

El 12 de agosto de 2024, la participación de los Pumas en la Leagues Cup terminó de forma desastrosa al sufrir una dolorosa derrota por 4-0 ante el Seattle Sounders. Esta contundente goleada frente a Seattle provocó su inmediata eliminación en los octavos de final del certamen. El resultado final dejó una profunda frustración en la afición, ya que quedó registrada como una de las actuaciones más pobres del club en torneos internacionales debido a la falta de respuesta futbolística sobre la cancha.

La eliminación contra Querétaro (2023)

El 3 de agosto de 2023, los Pumas de la UNAM sumaron otro doloroso revés al ser eliminados por el Querétaro con un marcador de 1-0. A pesar de que el conjunto de la UNAM llegaba como favorito para avanzar en la llave de dieciseisavos de final, el equipo no encontró respuestas ofensivas ante el orden defensivo de los Gallos Blancos. Debido a la preocupante falta de contundencia y a un penal fallado, la escuadra auriazul quedó fuera antes de lo esperado en el torneo binacional.

La falta de profundidad del plantel

La constante falta de profundidad del plantel de los Pumas ha sido el factor determinante en sus recurrentes fracasos dentro de la Leagues Cup. Cada edición del certamen ha dejado la misma conclusión para el análisis deportivo: el equipo resiente notablemente los viajes constantes por territorio estadounidense, lo cual se agrava cuando el apretado calendario pasa factura en el aspecto físico de los futbolistas. Al no contar con una banca de plenas garantías, las rotaciones disminuyen el nivel competitivo del cuadro titular, dejando en evidencia las enormes carencias estructurales que sufre la plantilla universitaria al afrontar este torneo internacional.

El reto para 2026

La edición 2026 representa una nueva oportunidad para romper la barrera de los octavos de final. Con un nuevo proyecto deportivo encabezado por Esteban Solari, Pumas buscará transformar el carácter competitivo mostrado en la fase de grupos en una actuación sólida durante las rondas de eliminación directa.

El objetivo no será sencillo. La Leagues Cup reúne a los mejores clubes de la MLS y de la Liga MX bajo un formato corto, intenso y con muy poco margen de error. Para los universitarios, la clave estará en mantener la identidad ofensiva sin repetir los errores defensivos que marcaron sus eliminaciones anteriores.

Cuándo y dónde ver a los Pumas en la Leagues Cup 2026 en EE. UU.

Jornada 1: Charlotte FC vs. Pumas Fecha: Martes 4 de agosto de 2026 Sede: Bank of America Stadium Horarios: ET: 20:00 h | CT: 19:00 h | PT: 17:00 h

Jornada 2: FC Cincinnati vs. Pumas Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026 Sede: TQL Stadium Horarios: ET: 20:00 h | CT: 19:00 h | PT: 17:00 h

Jornada 3: Columbus Crew vs. Pumas Fecha: Martes 11 de agosto de 2026 Sede: ScottsMiracle-Gro Field Horarios: ET: 19:30 h | CT: 18:30 h | PT: 16:30 h



Todos los partidos contarán con transmisión oficial en vivo a través de la plataforma de streaming Apple TV, mediante el Leagues Cup Season Pass.

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