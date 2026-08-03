Fin de semana libre de impuestos en EE.UU. 2026: ¿Cuándo es, en qué estados y qué se puede comprar?

Generalmente, el fin de semana libre de impuestos transcurre durante julio y agosto, ya que su principal objetivo es aliviar los costos del regreso a clases

Fin de semana libre de impuestos en Estados Unidos. Foto: Imagen creada con IA

El tradicional fin de semana libre de impuestos en Estados Unidos será entre el 7 y 9 de agosto de 2026. Para millones de consumidores representa uno de los eventos más importantes del año, debido al ahorro y alivio económico masivo que ofrece.

En esencia, los estados participantes suspenden de forma temporal el cobro del impuesto estatal sobre ventas, que oscila entre el 3% y el 7%, permitiendo un respiro financiero para las familias y hogares.

Generalmente, transcurre durante julio y agosto, ya que su principal objetivo es aliviar los costos del regreso a clases. De hecho, uno de los principales productos que aprovechan los consumidores son los uniformes y útiles escolares.

Recientemente, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la lista sugerida de útiles escolares mínimos para el ciclo 2026-2027, dirigida a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Según destaca el portal Fidelity, las autoridades también implementan estas jornadas para estimular el comercio local y promover la compra de artículos de preparación para desastres naturales o productos de alta eficiencia energética.

¿Qué estados participan en el fin de semana libre de impuestos?

Durante julio y este último fin de semana, el periodo libre de impuestos ya se cumplió en Misisipi, Florida, Nuevo México, Tennessee, Virginia Occidental, Alabama y Arkansas. Sin embargo, según la Federation of Tax Administrators, del 7 al 9 de de agosto participarán otros ocho estados:

Iowa: Del 7 al 8 de agosto

Carolina del Sur: Del 7 al 9 de agosto

Missouri: Del 7 al 9 de agosto

Ohio: Del 7 al 9 de agosto

Oklahoma: Del 7 al 9 de agosto

Texas: Del 7 al 9 de agosto

Virginia: Del 7 al 9 de agosto

Massachusetts: Del 8 al 9 de agosto

En Illinois también arranca el 7 de agosto, pero se extenderá hasta el día 16, mientras que en Maryland será del 9 al 15 de agosto. Finalmente, en Connecticut comienza el 16 y culmina el 22 de agosto.

Territorios como California, Nueva York y Pensilvania no organizan estas jornadas. Por su parte, estados como Alaska, Delaware, Montana, Nuevo Hampshire y Oregón no las necesitan, ya que no cobran un impuesto estatal sobre las ventas de manera regular.

¿Qué tipo de productos se pueden comprar?

Las reglas de elegibilidad dependen enteramente de cada estado,pero los artículos exentos más comunes se dividen en cuatro grandes grupos:

Ropa y calzado: prendas de vestir cotidianas, zapatos y uniformes escolares

prendas de vestir cotidianas, zapatos y uniformes escolares Útiles escolares: cuadernos, lápices, mochilas, carpetas y calculadoras científicas o gráficas

cuadernos, lápices, mochilas, carpetas y calculadoras científicas o gráficas Tecnología: computadoras portátiles, tabletas y software educativo de uso personal

computadoras portátiles, tabletas y software educativo de uso personal Preparación para emergencias y eficiencia: generadores portátiles, linternas, baterías y electrodomésticos con certificación Energy Star o WaterSense.

Cabe aclarar que la exención tributaria no aplica al total del carrito de compras, sino al valor individual de cada artículo. Por ejemplo, en Texas y Virginia, la ropa califica si cuesta menos de 100 dólares por prenda, precisa el portal Fidelity, mientras que en Connecticut el límite sube hasta artículos de menos de 300 dólares.

La mayoría de estados elimina el impuesto por completo, pero existen excepciones singulares. Illinois, en lugar de eliminar el impuesto al 100%, reduce su tasa estatal del 6.25% al 1.25% en artículos escolares calificados.

Debido a la dinámica de impuestos que impacta positivamente en las compras, el fin de semana libre de impuestos se consolida en 2026 como una de las herramientas más populares e inmediatas para el bolsillo de los estadounidenses e inmigrantes. Las fechas están sobre la mesa y los estados ya han definido sus reglas.

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