Angels envían a Logan O’Hoppe a Rangers por el prospecto Ángel Arredondo

Los Angels aceleran su reconstrucción y ceden a su receptor titular y a uno de sus mejores relevistas a cambio de un infielder de 19 años.

O’Hoppe fue enviado a TripleA tras el cambio | JOE SCARNICI / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Angels tienen novedades en su roster luego de que cerraran un acuerdo con los Texas Rangers para enviar al receptor Logan O’Hoppe a cambio del prospecto Ángel Arredondo, y la operación también metió en la maleta al relevista derecho Chase Silseth rumbo a Arlington.

Cómo quedó armado el cambio entre Angels y Rangers

El anuncio se hizo oficial la noche del miércoles, apenas minutos antes de que Angels cerrara su serie contra los Astros de Houston, y confirmó que Texas recibe a O’Hoppe y a Silseth mientras que Los Ángeles se queda con el infielder de 19 años. Arredondo llega proveniente de Hickory, donde este año bateó.247 con ocho jonrones, 15 dobles y 47 remolcadas en 86 partidos, números que muestran a un chico con proyección aunque todavía verde.

OFFICIAL: The Angels have acquired minor league INF Angel Arredondo from the Texas Rangers in exchange for C Logan O’Hoppe and RHP Chase Silseth. pic.twitter.com/U0v9Gz5gMu — Los Angeles Angels (@Angels) July 30, 2026

Silseth, de 26 años, se había convertido en pieza confiable del bullpen angelino con marca de 3-2 y 2.72 de efectividad en 47 apariciones, ponchando a 48 rivales en 39 y dos tercios innings. O’Hoppe, también de 26, venía de un año para el olvido ofensivo, con línea de.209/.271/.295 y apenas cuatro cuadrangulares en 75 juegos.

La cruda realidad de los Angels

Este movimiento tiene toda la apariencia de ser una reconstrucción para Los Ángeles, que llegó al miércoles con un récord de 42-66, el peor de toda la Liga Americana, y a 13 y media juegos de los propios Rangers en la División Oeste.

Con esos números ya no hay margen realista para pensar en postemporada, así que la directiva optó por capitalizar activos con valor de mercado antes de que se agote el reloj de la fecha límite de canjes del 3 de agosto. Mozeliak, la cabeza de operaciones de baseball del club, explicó que la juventud, el instinto defensivo y el feeling de juego de Arredondo fueron justamente lo que sedujo a la organización para apostar por él como pieza de futuro..

Por qué Texas necesitaba estos refuerzos

Los Rangers venían arrastrando un problema serio de profundidad detrás del plato, con Danny Jansen y Kyle Higashioka lesionados en la lista de incapacitados, dejando la responsabilidad en manos de Elías Díaz y el veterano Austin Wynns. El manager Skip Schumaker no escondió su entusiasmo por las incorporraciones.

“Ambos, obviamente, son jugadores muy buenos”, dijo a la prensa sobre Silseth y O’Hoppe. Sobre el receptor agregó algo que suena a apuesta de fe: “Este chico va a ser realmente bueno. Creo que un cambio de aires, junto con algunos de nuestros muchachos, puede llevarlo a un lugar donde todos pensamos que puede llegar”.

Schumaker también fue claro con la idea de que O’Hoppe será enviado a Triple-A Round Rock para trabajar detalles específicos antes de reintegrarse al roster grande. “Tenemos un plan real para regresarlo a donde creemos que puede estar”. En cuanto a Silseth, el timonel texano lo ve encajando directo en el bullpen de alto apalancamiento, junto al cerrador Jacob Latz, para reforzar un cuerpo de relevo golpeado por las lesiones de Chris Martin y Jalen Beeks.

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